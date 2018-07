Milan anuncia retorno de Leonardo, que será o novo diretor de futebol do clube

O Milan anunciou nesta quarta-feira Leonardo como novo diretor de futebol do clube. O brasileiro volta ao time italiano depois de passagens como jogador, dirigente e técnico. A confirmação foi feita um dia depois de o time italiano ter demitido Massimiliano Mirabelli do cargo.

"A volta de Leonardo, grande campeão rossonero e do mundo, é mais um passo em direção ao sucesso do clube. É mais um sinal do compromisso do clube de agregar profissionais experientes", afirmou o presidente Paolo Sacaroni. "Ele será responsável pelas contratações e terá todo o apoio necessário para reforçar a equipe, respeitando as normas do Jogo Limpo Financeiro da Uefa", emendou.

A apresentação oficial e a entrevista coletiva do novo diretor de futebol foi marcada para quinta-feira. "A reviravolta do Milan continua com a nomeação de Leonardo De Araujo como o diretor esportivo do clube, com efeito imediato. Um retorno emocional para os milaneses. A aquisição de um talento de classe mundial com reputação internacional fortalecerá fundamentalmente a competitividade da equipe no cenário mundial", informou o comunicado publicado no site oficial do clube.

Como jogador, Leonardo foi tetracampeão do mundo pela seleção brasileira em 1994. Três anos mais tarde chegou ao Milan, onde atuou no total por cinco temporadas. Foram duas passagens: de 1997 a 2001 e depois a temporada 2002/2003. Sua principal conquista como atleta no time foi o Campeonato Italiano de 1998/1999.

Depois de pendurar as chuteiras, entre 2003 e 2008, Leonardo exerceu funções de dirigente no Milan. Trabalhou como gerente de futebol e consultor de mercado, sendo responsável pelas contratações dos brasileiros Kaká, Alexandre Pato e Thiago Silva. No ano seguinte, se tornou técnico da equipe. Ele esteve à frente do time por uma temporada sem conquistar grandes resultados.