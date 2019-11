Milan e Napoli param no 1 a 1 e ficam longe da zona de acesso à Liga dos Campeões

Milan e Napoli se enfrentaram neste sábado pela 13ª rodada do Campeonato Italiano e ficaram no empate de 1 a 1 no estádio San Siro. O gol dos visitantes foi marcado pelo ponta mexicano Hirving Lozano, enquanto o meia italiano Giacomo Bonaventura marcou para os donos da casa. A igualdade no placar é ruim para os dois times, que seguem longe da zona de classificação à Liga dos Campeões.

Com o empate, o Milan chega a 15 pontos e fica na 10ª posição. Já o Napoli completa seu quinto jogo sem vitória e mantém a sétima colocação da tabela, com 21 pontos.

O primeiro time do G-4, que rende acesso à principal competição europeia, é o Cagliari, que soma 24 pontos e ainda joga nesta rodada. Com 22, Atalanta e Roma ocupam o quinto e o sexto lugares, que classificam para a Liga Europa.

Jogador da seleção brasileira, o meia Lucas Paquetá esteve entre os titulares do Milan, mas teve atuação apagada. Outro meio-campista do Brasil, o volante Allan marcou presença nos onze iniciais do Napoli, do técnico italiano Carlo Ancelotti.

Bicampeão da Liga dos Campeões e vencedor de um Campeonato Italiano no comando do Milan, o treinador começou o confronto deste sábado regendo o Napoli ao 1 a 0: aos 23 minutos, após chute no travessão, Lozano cabeceou para abrir o placar.

A vantagem napolitana, porém, não durou muito. Cinco minutos depois da inauguração do marcador, os comandados do italiano Stefano Pioli empataram com chute de fora da área de Bonaventura, que acertou o ângulo.

Depois, o jogo perdeu a intensidade. O ponta italiano Lorenzo Insigne ainda perdeu uma chance clara de frente para o gol, mas o arqueiro Gianluigi Donnarumma, também da seleção italiana, garantiu a defesa para o Milan.

E o segundo tempo foi ainda mais morno. Insigne e Allan tiveram oportunidades, no início e fim da etapa, mas o placar se manteve inalterado ao longo de toda a etapa complementar.