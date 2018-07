Milton Mendes agradece apoio no Vasco e diz que 'o torcedor é tudo'

Há muito tempo São Januário não vivia um clima tão festivo quanto neste domingo. Com 19.030 torcedores no estádio, o Vasco da Gama festejou muito a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro ao passar pelo Bahia, por 2 a 1, pela segunda rodada. Mais do que a reabilitação pela má impressão deixada na estreia, na goleada para o Palmeiras, o time ganhou esperanças de melhora.

"O torcedor é tudo para um clube. Me deu orgulho e satisfação ter o apoio desta torcida. Mesmo no intervalo, quando ainda estava 0 a 0, nós descemos para os vestiários aplaudidos e isso foi comentado lá dentro. Voltamos fortalecidos e conseguimos a vitória para brindar a torcida", disse o técnico Milton Mendes.

O treinador considerou a vitória justa por todo o esforço do seu time e lembrou que a goleada sofrida diante do Palmeiras "não foi algo normal, mas um resultado enganoso". Para Milton, é necessário "trabalhar sempre no máximo e no limite porque a competitividade exige".

Sobre a presença do meia Nenê no banco de reservas, o técnico foi bem ponderado. Mas disse que o time ganhou mais velocidade e mobilidade. "Achei o time mais veloz, mas não estamos abdicando do Nenê. Ele está atravessando um momento que não é o melhor dele. Colocamos o Mateus e o Kelvin e ganhamos mais mobilidade. Era esta montagem que pretendíamos e deu certo. O técnico deu sorte. E o Nenê também está de parabéns porque ficou de fora e nos apoiou", explicou.

O técnico também elogiou a boa estreia dos novos zagueiros. Paulão, ex-Internacional, começou jogando e Breno, ex-São Paulo, entrou no lugar de Rafael Marques, que se machucou. "São jogadores experientes e que precisam apenas de mais adaptação e conjunto. Mas foram muito bem. Falta um pouco de ritmo só ao Breno, mas é um grande jogador."