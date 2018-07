Mina pode deixar o Palmeiras em janeiro, diz jornal espanhol

O zagueiro Mina poderá se transferir para o Barcelona em janeiro, antes do acordo inicial que prevê sua apresentação após a Copa do Mundo. As informações são do jornal catalão “Sport”. Nesta quinta-feira, o periódico destaca que o time de Messi busca dois zagueiros na próxima janela de transferências.

De acordo com o jornal, a situação de Mina está atrelada à permanência do zagueiro Vermalen. Caso o defensor saia do clube – ele teve poucas oportunidades e foi emprestado à Roma - aumentam as chances de Mina ir para a Espanha em janeiro. O Palmeiras, por sua vez, quer manter o acordo prevê a transferência apenas após a Copa do Mundo na Rússia. O negócio foi fechado em 9 milhões de euros (cerca de R$ 33 milhões).

Além de Mina, o time catalão estuda a contratação de três jogadores: Zagadou, de 18 anos, do Borussia Dortmund; Diakhaby, do Lyon, de 21 anos ou ainda Koulibaly, do Napoli, que tem 26 anos.

Mina não vem atuando pelo Palmeiras por causa de uma fratura sofrida na eliminação do alviverde para o Barcelona na Libertadores, no mês de agosto. O colombiano quebrou um osso do pé esquerdo. O zagueiro ficou no banco de reservas após quase dois meses na vitória sobre o Grêmio no último domingo.