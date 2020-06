Mina se machuca em treino do Everton e deve perder retomada do Campeonato Inglês

O Everton terá um desfalque importante nas primeiras partidas do Campeonato Inglês. O clube de Liverpool informou que o zagueiro colombiano Yerry Mina, ex-Palmeiras, sofreu uma lesão muscular durante o treinamento da semana passada. O campeonato será retomado a partir do dia 17 de junho.

"Yerry Mina deve ficar de fora por várias semanas após sofrer uma lesão muscular", escreveu o clube em uma nota oficial divulgada em seu site e nas redes sociais. De acordo com o comunicado, o colombiano teve uma "ruptura parcial no quadríceps esquerdo". "O jogador de 25 anos está agora nos estágios iniciais de sua reabilitação, sob os cuidados da equipe médica do clube e fazendo bons progressos".

O Everton ainda informou que Mina, por conta dessas semanas longe dos gramados, também perderá o clássico diante do Liverpool, pelo Campeonato Inglês.

O colombiano é titular com o técnico italiano Carlo Ancelotti e fez 25 jogos pelo time até a interrupção da temporada por conta da pandemia do novo coronavírus. O Everton ainda não estipulou uma data para a sua volta aos gramados.