Miranda será o capitão do Brasil no amistoso contra a Áustria neste domingo

O zagueiro Miranda vai ser o capitão da seleção brasileira no amistoso deste domingo, contra a Áustria, em Viena. Será a terceira vez que o jogador da Internazionale de Milão vestirá a braçadeira sob o comando do técnico Tite, que adotou o rodízio do posto. Durante a Copa do Mundo, o jogador também deverá ser exercer a função em pelo menos uma partida.

Miranda já foi capitão em jogos das Eliminatórias contra Equador (na estreia de Tite, em 2016) e Uruguai. Ele o segundo jogador a vestir mais vezes a braçadeira. Só fica atrás de Daniel Alves, que não estará na Copa por causa da contusão no joelho que o obrigou a passar por cirurgia, e tem quatro partidas como capitão de Tite. Já foram 16 capitães diferentes em 20 ocasiões.

A seleção fez na tarde deste sábado o último treinamento para o jogo com os austríacos, no estádio Ernst Happel, sem a presença de Fred. O volante ainda sente dores no tornozelo direito, atingido por Casemiro no treino da quinta-feira no CT do Tottenham, em Londres, manca um pouco e ficou no hotel fazendo tratamento.

Os médicos da seleção brasileira iriam avaliar ainda neste sábado a necessidade de submeter o jogador a um exame de imagem para ter uma noção mais exata da gravidade da contusão. No entanto, as informações são de que o quadro evoluiu satistatoriamente. Ele não atuará contra os austríacos.

Em compensação, Renato Augusto tem treinado normalmente e mostra excelente evolução, após as dores no joelho esquerdo provocadas por inflamação. Douglas Costa também não sente mais os reflexos da contusão na coxa esquerda e, assim como o meia ex-Corinthians, tem boas chances de ser aproveitado durante o jogo de amanhã.

A seleção vai enfrentar a Áustria com Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro; Paulinho, Willian, Philippe Coutinho e Neymar; Gabriel Jesus. A partida terá início às 11h, de Brasília.