MP recomenda maior policiamento para jogos de Santos e Corinthians no domingo

O promotor de Justiça Pedro Eduardo de Camargo Elias expediu nesta quinta-feira recomendação à Confederação Brasileira de Futebol e à Federação Paulista de Futebol para que as entidades solicitem à Secretaria Estadual de Segurança Pública aumento do efetivo policial em regiões onde possa haver encontros entre santistas e corintianos no domingo.

Isso porque o Santos recebe o Internacional às 16h, na Vila Belmiro, enquanto o Corinthians enfrenta o São Paulo às 19h, em Itaquera. A sede da Torcida Jovem, principal organizada do Santos, fica na Zona Leste, mesma região da Arena Corinthians, e há o temor de haver conflitos nas estações de transportes públicos.

A Polícia Militar de São Paulo havia pedido ao Ministério Público a mudança de data da partida entre Corinthians e São Paulo, mas a CBF não atendeu à solicitação. O clássico estava inicialmente marcado para sábado, mas foi alterado porque a equipe alvinegra entra em campo nesta quinta-feira, contra o Deportivo Lara (VEN), pela Copa Sul-Americana.

Para evitar possíveis confrontos, a PM já havia adiantado que aumentará o efetivo de Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) para monitorar o trajeto dos torcedores.

"Alertamos, porque existe uma grande possibilidade. Vamos aumentar o efetivo de policiais com motocicletas justamente para ficarem atentos aos trajetos. Mas existe uma grande possibilidade de conflitos", afirmou o Major Ricardo Xavier, responsável pela segurança nos estádios de futebol.