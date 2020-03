Muricy revela falta de preparo para lidar com o tema e diz que clubes têm profissionais adequados

O que os treinadores podem fazer para orientar os jogadores que acabam por incorrer no vício do alcoolismo? Na opinião de Muricy Ramalho, ex-treinador de São Paulo, o papel do técnico, nesses casos, deve ser parecido com o de um volante limitado: tocar a bola para alguém habilitado. "Os treinadores estão preparados para treinar o time. Quando um problema desse tipo aparece, tem de ter um médico ou um psicólogo para tratar disso. Trabalhar em conjunto. Claro que o treinador pode conversar com o jogador em relação à vida, afinal muitos de nós fomos jogadores. Mas não tenho conhecimento para lidar com uma questão dessa natureza", admite Muricy. "Acho que deve ser cada um na sua: o treinador não deve avaliar se a grama está alta ou baixa, isso é com o jardineiro. Também não posso falar sobre alimentação. Quem sabe disso é a nutricionista, e assim por diante", afirma o hoje comentarista do SporTV.

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 Já presenciei diversos casos de atletas com vício em álcool e drogas. Tentamos de absolutamente tudo para recuperar alguns deles E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313 João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras

Felizmente, os grandes clubes têm estruturas para resolver esses problemas. Desde 2011, a Lei Pelé prevê que, para que uma agremiação possa ter o Certificado de Clube Formador, é necessário que tenha em seu quadro alguns profissionais, como psicólogos, assistentes sociais e pedagogos. Regiane Cristina Fernandes, assistente social do Corinthians, atua quando percebe mudanças de comportamento nos atletas da base. Seu trabalho é importantíssimo. "Com o nosso olhar, conseguimos detectar um semblante mais triste, por exemplo. Nós conversamos com os atletas. Além disso, o clube promove palestras. O Walter Casagrande, por exemplo, já falou para os jogadores da base. O Sindicato dos Atletas também trabalha nesse sentido."

João Paulo Sampaio, coordenador geral das categorias de base do Palmeiras, lamenta que nem sempre o clube consiga evitar que os atletas desenvolvam o vício e permaneçam nele. "Já presenciei diversos casos de atletas com vício em álcool e drogas. Tentamos de absolutamente tudo para recuperar alguns deles, mas, quando eles não querem, infelizmente é bastante complicado para reverter." Segundo Sampaio, engajam-se nesse esforço não apenas os funcionários do clube, mas profissionais de fora também. "Procuramos ajudá-los de todas as maneiras para que saíam dessa situação."

Família

A parceria com os pais é uma das estratégias adotadas por Ricardo Barros, assistente social do Santos, para lidar com problemas como o consumo abusivo de álcool. "Antes de mais nada, os pais de jogadores jovens devem ser informados de que o futebol tem processos excludentes e altamente seletivos. 99% dos jogadores vão ficar pelo caminho. Se não sinalizarmos isso, pais e filhos acabam se frustrando, e isso pode ser perigoso", diz o profissional. "Procuramos oferecer o atendimento o mais individualizado possível."

O psicólogo Gabriel Puopolo de Almeida, que atua no CT da base do São Paulo, mune-se de informações passadas por treinadores, massagistas, roupeiros e fisioterapeutas, entre outros, para detectar quadros que possam requerer intervenção. "Precisamos investigar a vida do atleta para saber o contexto que envolve um quadro de consumo excessivo de álcool", pondera Almeida, que não adota uma linha repressiva. Ao ingressar no CT de Cotia, os jogadores recebem uma cartilha com diversas orientações de conduta, e o tema álcool é abordado. "Procuramos desenvolver atletas que pensem, não que obedeçam. Formamos os atletas, aqueles que serão promovidos ao profissional e os que não serão, para serem livres. A ideia é tratá-los como adultos, mas entendê-los como garotos", completa Puopolo.