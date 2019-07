Muriel é apresentado no Fluminense e afirma: 'Quero colocar meu nome na história'

Anunciado como reforço na última sexta-feira e já regularizado no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana, o goleiro Muriel foi oficialmente apresentado nesta terça-feira no Fluminense. O jogador, que estava no Belenenses, de Portugal, assinou contrato de três anos e meio e chegou com um discurso ambicioso.

"É uma honra poder vestir essa camisa. Quando acabei a temporada em Portugal, vim de férias ao Brasil. Não vim pronto para ficar. Meu empresário conversava com vários times. Nos últimos dias, surgiu a possibilidade. Então, não pensamos duas vezes. Estou feliz e fui muito bem recebido. Vou dar o máximo para colocar meu nome na história do Fluminense", afirmou Muriel na entrevista coletiva de sua apresentação.

Muriel iniciou os trabalhos com os novos companheiros no CT Pedro Antonio nesta terça-feira. O goleiro é a primeira contratação da nova diretoria do clube carioca, composta pelo presidente Mário Bittencourt e o vice Celso Barros, que tomou posse há menos de um mês.

O goleiro de 32 anos é irmão mais velho de Alisson, atual titular do gol da seleção brasileira, e com o qual disputou posição no Internacional, equipe pela qual se profissionalizou em 2007 e que defendeu por mais de 200 jogos. Muriel esteve no Maracanã para assistir ao irmão conquistar a Copa América no último domingo e se mostrou orgulhoso pelo sucesso de Alisson. Segundo ele, os dois são muito próximos.

"É motivo de muita honra e orgulho por ele. Estou feliz por ele. A cada temporada, ele evolui. Eu sei que ele pode crescer ainda mais. É o melhor goleiro da atualidade", disse. "Quando ele joga parece que é comigo mesmo. Na Copa do Mundo ele disse isso, que cada defesa dele era a minha. É coisa de irmão. Na Europa, convivemos muito. Agora, mesmo de longe, mantemos contato", completou.

O novo reforço garante que está em condições físicas para jogar já no primeiro compromisso do Fluminense após a parada da Copa América, contra o Ceará, no próximo domingo, no Maracanã, mas deixou a decisão de ser relacionado ou não nas mãos do técnico Fernando Diniz.

"O Campeonato Português acabou no dia 19 de maio. Fiz alguns treinamentos em casa, na semana passada trabalhei no Novo Hamburgo. Jogador sempre quer jogar. Quem define isso é o Diniz. Quero ajudar. A semana será importante para colocar a agilidade e a força em dia, mas estou à disposição", avisou Muriel.

O arqueiro, que também tem passagens por Caxias, Portuguesa e Bahia, chega ao Fluminense inicialmente como opção no elenco. A sua contratação serve para preencher o espaço aberto pela ausência de Rodolfo, flagrado em exame antidoping por suspeita de uso de cocaína. Agenor é o atual titular da meta do time carioca.