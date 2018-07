Murilo pede para jogar, mas Cruzeiro pode ter reservas na última rodada

O Cruzeiro voltou a treinar nesta quinta-feira visando seu último compromisso em 2017. Sem Mano Menezes, liberado para resolver problemas pessoais, o elenco trabalhou às vésperas do duelo de domingo diante do Botafogo, fora de casa, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Cruzeiro fecha contrato por dois anos com Egídio, do Palmeiras

Ainda não foi desta vez que o Cruzeiro confirmou a escalação que vai a campo no fim de semana. A novidade do dia ficou por conta da presença do jovem lateral Vitinho, de 18 anos, que aproveitou as lesões de Galhardo e Ezequiel e pode aparecer como titular na direita. Quem fez questão de pedir para jogar foi o zagueiro Murilo.

"Quero estar em campo no domingo, para finalizar bem o ano, honrar mais uma vez a camisa do Cruzeiro. Espero estar lá e dar o meu melhor. Só de vestir esta camisa, envolve muita coisa. O clube sempre me apoiou e tenho de retribuir", declarou.

O jogador ficou de fora de algumas partidas do Cruzeiro nesta reta final de temporada por causa de um problema muscular na coxa, mas se recuperou e garantiu estar pronto para atuar no fim de semana. Resta saber se Mano levará os titulares para a partida ou dará um descanso a eles.

"Senti dor na coxa e estava me atrapalhando. Mas fiquei fora de alguns jogos e agora estou pronto para voltar neste último jogo. Acho que a comissão técnica, a fisioterapia, os médicos vão saber cuidar bem, dosando o esforço. Este ano já foi assim e deu certo. Acho que ano que vem não será diferente", comentou.