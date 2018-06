Na Série C, Atlético-AC e Botafogo-SP viram o primeiro turno na liderança

Atlético Acreano-AC, no Grupo A, e Botafogo-SP, no Grupo B, aproveitaram o fator casa, neste domingo, venceram os seus compromissos e se mantiveram na liderança de seus respectivos grupos no Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional. Quatro jogos foram disputados pela nona rodada da fase de classificação, que encerra o primeiro turno.

No Grupo A, que envolve os clubes das regiões Norte e Nordeste, o Atlético Acreano venceu o ABC-RN por 3 a 0, no estádio Florestão, em Rio Branco, e atingiu os 19 pontos, isolado na liderança. Em segundo lugar aparece o Confiança-SE, com 16, após segurar o empate por 1 a 1 fora de casa contra o Globo-RN, penúltimo com nove.

A zona de classificação ainda tem o ABC, em terceiro com 14 pontos, e o Santa Cruz-PE, em quarto com 13. O Remo-PA é o lanterna com sete. Salgueiro-PE, em sexto com 11 pontos, e Santa Cruz se enfrentam nesta segunda-feira, em Salgueiro (PE).

Pelo equilibrado Grupo B - com clubes das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste -, o Botafogo-SP atuou em Ribeirão Preto (SP), no estádio Santa Cruz, e fez 1 a 0 no Tombense-MG. Desta forma se manteve na ponta com 18 pontos, seguido pelo Operário-PR, com 17, que venceu em casa o Luverdense-MT por 3 a 2.

Completam a zona de classificação o Bragantino-SP, com 15 pontos, e o Tombense, com 14. Nesta segunda-feira se enfrentam os últimos colocados: o lanterna Joinville-SC, com quatro, recebe o penúltimo colocado, o Volta Redonda-RJ, que tem nove.

Confira a 9.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sábado

Náutico-PE 3 x 2 Remo-PA

Tupi-MG 4 x 1 Ypiranga-RS

Cuiabá-MT 0 x 1 Bragantino-SP

Juazeirense-BA 1 x 1 Botafogo-PB

Domingo

Operário-PR 3 x 2 Luverdense-MT

Botafogo-SP 1 x 0 Tombense-MG

Globo-RN 1 x 1 Confiança-SE

Atlético Acreano-AC 3 x 0 ABC-RN

Segunda-feira

19h30 - Salgueiro-PE x Santa Cruz-PE

21h15 - Joinville-SC x Volta Redonda-RJ