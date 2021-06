Na Vila, Santos mira briga pela ponta e Atlético-MG quer reagir no Brasileirão

Apesar de ambos virem de tropeços, Santos e Atlético Mineiro vão entrar em campo neste domingo, às 20h30, com moral e objetivos diferentes no Brasileirão. Enquanto a equipe paulista quer consolidar as boas atuações, de olho nas primeiras colocações, o time mineiro tenta reagir sofrer sua segunda derrota na competição. A partida válida pela 7ª rodada será disputada na Vila Belmiro.

Santos e Atlético já somam seis jogos cada na tabela, mas os mineiros estão em vantagem. Somam 10 pontos, contra dois dos rivais. Apesar do aproveitamento inferior, o time santista vive melhor momento. Arrancou o empate com o Grêmio em Porto Alegre, na quinta, e venceu o clássico com o São Paulo no domingo passado.

Cada vez mais, o Santos ganha a cara de Fernando Diniz. O técnico parece ter encontrado um bom equilíbrio entre os jogadores mais experientes e a nova geração dos "Meninos da Vila". No time paulista, Diniz vem depurando seu estilo de jogo, antes alvo de críticas pela excessiva troca de passes. A equipe da Vila é mais objetiva, sem abusar dos passes a partir do goleiro.

O treinador consolidou o ataque santista com o experiente Marinho, a cria da base Kaio Jorge e o reforço Marcos Guilherme. Atacantes mais jovens ganham espaço como trunfo nas partidas, sem o peso e a responsabilidade de um titular. O meio-campo, então preocupação constante por conta das lesões, ganhou um reforço de peso na quinta.

Recuperado de grave problema físico no joelho esquerdo, o veterano Carlos Sánchez voltou ao time no segundo tempo contra o Grêmio. E não decepcionou. Deu consistência ao meio-campo e tem boas chances de começar como titular neste domingo. Alison é dúvida porque deixou a partida em Porto Alegre reclamando de dores no joelho. Vinicius Balieiro é opção.

Uma alternativa é recuar Jean Mota para jogar como primeiro volante. E escalar Sánchez como meia, ao lado de Gabriel Pirani. No gol, John ainda é dúvida após ser desfalque na quinta em razão de uma pancada sofrida no joelho direito no clássico do domingo passado. João Paulo pode ser titular novamente.

SEM CUCA

Não será neste domingo que Cuca vai reencontrar o elenco santista. Técnico do Santos no último Brasileirão, o treinador cumprirá suspensão por ter sido expulso do último jogo do Atlético por ofender o árbitro Leandro Pedro Vuaden. Ao fim da partida, Cuca levou o amarelo, seguido do vermelho. Irritado, chamou o juiz de "vagabundo" e tentou partir para cima dele.

O descontrole do treinador é quase um reflexo do momento atual do Atlético. A equipe vinha sendo um dos destaques do Brasileirão até sofrer um surto de covid-19 no elenco. Como consequência dos desfalques, empatou com a Chapecoense e perdeu do Ceará. Dos seus pontos em disputa, somou apenas um. Até a derrota na quinta, o time mineiro ostentava invencibilidade de seis jogos, por diferentes competições.

A boa notícia para a comissão técnica é o retorno do zagueiro Igor Rabello, recuperado da covid-19. Ele viajou sozinho para se juntar à delegação em São Paulo. Mesmo assim, o Atlético terá 13 baixas neste domingo: Micael, Nacho Fernández, Nathan, Dylan, Eduardo Sasha e Marrony (todos por covid-19), Dodô e Rafael (por lesão), Junior Alonso, Alan Franco, Eduardo Vargas e Jefferson Savarino (disputam a Copa América por suas seleções) e Sávio (integrado à seleção brasileira sub-17).

Nos confrontos entre os dois times pelo Brasileirão, o Atlético está em vantagem. Soma 27 vitórias, contra 22 do Santos. Houve 15 empates.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS x ATLÉTICO-MG

SANTOS - João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison (Vinicius Balieiro), Carlos Sánchez, Jean Mota; Marinho, Kaio Jorge e Marcos Guilherme. Técnico: Fernando Diniz.

ATLÉTICO-MG - Everson; Guga, Igor Rabello, Réver e Guilherme Arana; Allan e Tchê Tchê, Zaracho e Hyoran; Keno e Hulk. Técnico: Cuquinha (auxiliar).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araujo (RJ).

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).