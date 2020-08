'Não esperava uma ascensão tão rápida', diz Éderson após terceiro gol seguido

Se o sistema ofensivo não resolve, o Corinthians de Tiago Nunes pode contar com a fase artilheira de Éderson. Diante do Mirassol, neste domingo, o volante marcou seu terceiro gol em três partidas consecutivas.

"Não imaginava uma ascensão tão rápida assim da forma que está sendo. Esperava um bom desempenho, porque eu vinha trabalhando forte, mas não os três gols em sequência nem começar jogando logo no começo. Fico feliz pelo trabalho reconhecido e pela classificação", declarou, após a vitória por 1 a 0 na semifinal do Campeonato Paulista.

Este foi o segundo jogo consecutivo de Éderson como titular na equipe. A oportunidade no time surgiu no segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Oeste, pela última rodada da primeira fase do Estadual. O volante saiu do banco para substituir Camacho e fechou o placar nos acréscimos.

Depois, já entre os 11 escolhidos por Nunes para iniciar jogando, ele abriu o caminho para o triunfo pelo mesmo placar diante do Red Bull Bragantino nas quartas de final.

Sobre a titularidade no meio de campo, Éderson avalia a competição como positiva para a equipe e harmoniosa entre os jogadores. "Quem está no Corinthians não se sente dono de posição. A disputa é saudável, o elenco está bem servido e é muito unido", completou.