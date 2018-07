Napoli mostra interesse pelo goleiro Ochoa, destaque do México na Copa do Mundo

Após as saídas do espanhol Pep Reina e do brasileiro Rafael Cabral (ex-Santos), o Napoli está atrás de um goleiro para a temporada europeia. Nesta terça-feira, o presidente do clube italiano, Aurelio De Laurentiis, revelou o interesse no mexicano Guillermo Ochoa, de 33 anos, que se destacou na Copa do Mundo da Rússia e tem larga experiência internacional.

Em entrevista à rádio Kiss Kiss, de Nápoles, o mandatário do Napoli falou sobre a necessidade do clube contratar um novo goleiro após a lesão sofrida no braço por Alex Meret, adquirido junto à Udinese nesta janela de transferências. "É uma possibilidade real que o mercado oferece", disse Aurelio De Laurentiis sobre Ochoa, sem revelar valores da negociação.

Além do mexicano, o presidente napolitano disse que o clube monitora a situação do jovem goleiro Francesco Bardi, de 18 anos, que joga no Frosinone. O Napoli já contratou também outro jogador para a posição: o grego Orestis Karnezis, reserva de Alex Meret na Udinese.

"Escolhi Meret (para ser o titular do Napoli), mas não queremos colocar pressão sobre ele. Queremos dar a possibilidade de uma recuperação sem pressa. É um jogador jovem", afirmou Aurelio De Laurentiis, explicando as razões de procurar um novo goleiro.

Guillermo Ochoa já disputou 98 partidas pela seleção do México e se destacou tanto no Mundial da Rússia como na Copa realizado no Brasil, em 2014. Na Europa já jogou por Ajaccio (França), Málaga (Espanha) e Granada (Espanha). Atualmente está no Standard Liège, da Bélgica.

Na mesma entrevista para a rádio Kiss Kiss, o presidente do Napoli confirmou que recusou uma proposta de 100 milhões de euros (cerca de R$ 450 milhões) de um clube da Inglaterra pelo zagueiro Kalidou Koulibaly, destaque do clube na temporada passada e que disputou a Copa do Mundo pela seleção de Senegal.