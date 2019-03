Nenê dá mais um passo para voltar ao time, mas ainda é dúvida no São Paulo

O meia Nenê deu mais um passo para retornar ao time do São Paulo após ficar de fora dos últimos confrontos por causa de uma pancada no joelho esquerdo. Nesta segunda-feira, o atleta começou a fazer a transição do departamento médico para o campo e correu no gramado. Se tiver condições, o técnico interino Vagner Mancini espera contar com ele.

"O Nenê, no caso, depende da liberação do departamento médico. Eu gostaria de poder utilizá-lo porque é um atleta que pode ajudar em jogos decisivos. Você pegar o Ituano em quatro dias, é preciso ter algo diferente. Mas não sei se o Nenê estará apto a jogar", explicou o treinador sobre a partida desta quarta-feira contra o Ituano, em Itu (SP), pela rodada de volta das quartas de final do Campeonato Paulista.

Nenê não entra em campo desde o duelo contra a Ferroviária, em 9 de março, pela 10.ª rodada do Paulistão. Desfalcou o time no clássico contra o Palmeiras, no duelo decisivo contra o São Caetano, que carimbou a vaga do clube tricolor nas quartas de final, e na primeira partida contra o Ituano, no último domingo, quando a equipe do Morumbi venceu por 2 a 1.

Sem Nenê, e também sem o titular Hernanes, que se recupera de um estiramento na coxa esquerda, Vagner Mancini acabou optando pela entrada de Igor Gomes. Contra o Ituano, o jovem formado nas categorias de base de Cotia (SP) fez os dois gols do time e ajudou o São Paulo a ir para o próximo duelo, em Itu, com a vantagem de poder empatar para se classificar às semifinais do Paulistão.

Nesta segunda-feira, os jogadores que foram titulares contra o Ituano fizeram um trabalho de regeneração no Reffis para minimizar o desgaste físico. O restante do grupo treinou no gramado com Vagner Mancini. O treinador interino fará um treino fechado nesta terça para definir a equipe que vai enfrentar o rival de Itu no estádio Novelli Júnior, às 19h15.