Nestor celebra sequência no São Paulo e elogia companheiros: 'Entendem meu jogo'

Cada vez mais firme como titular do São Paulo, o meio-campista Rodrigo Nestor foi um dos destaques da vitória por 1 a 0 sobre o Sport, no domingo, ao dar um belo passe para o gol marcado por Pablo. A boa atuação prova a versatilidade do jogador de 21 anos, que jogou mais adiantado e contou com a ajuda dos companheiros para conseguir ser decisivo na partida.

"Eu me sinto muito confortável jogando ali, por mais que seja uma posição nova para mim é uma posição que eu gosto, ainda mais quando eu jogo com jogadores que entendem meu jogo. São jogadores que têm jogo curto, sempre me acham ali na frente, no espaço vazio, então fica mais fácil", avaliou o são-paulino.

Além de ressaltar a influência dos outros jogadores em seu desempenho, Nestor destacou a importância do técnico Hernán Crespo, acostumado a elogiar o meia sempre que possível. Em um momento de autocrítica, o jovem também disse que pretende trabalhar para balançar mais as redes.

"Estou muito feliz por ter mais minutos em campo para demonstrar minha qualidade e meu jogo. Acredito que eu ainda tenho muito a evoluir, aos poucos eu vou me adaptando mais ao estilo de jogo dele, que é um estilo de jogo que me favorece. Acredito que agora, como estou jogando mais à frente, é procurar fazer mais gols, participar de jogadas mais decisivas", disse.

Quando questionado sobre a sua forma física, questão que já foi apontada como um problema em algumas ocasiões, o meio-campista afirmou que seu estilo de jogo não depende tanto disso, mas que está trabalhando com o departamento de preparação física. "Meu futebol nunca foi de muita força, e sim de um pensamento mais rápido, sempre tentar estar mais à frente. E os preparadores físicos estão me ajudando muito, faço fortalecimento físico todos os dias", comentou.

Agora em 12.º lugar do Brasileirão, com 21 pontos, a cinco pontos da zona de rebaixamento e a três do G6, o São Paulo se prepara para enfrentar o Fortaleza na quarta-feira, pela rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no Morumbi, a partir das 21h30.