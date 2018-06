Neymar passa por exames e cresce chance de enfrentar o Real

O atacante Neymar foi submetido a novos exames nesta segunda-feira, em um hospital de Paris, para avaliar a lesão no tornozelo direito. E o clima foi de alívio, de acordo com pessoas próximas ao jogador. O Paris Saint-Germain não divulgou detalhes sobre o procedimento, mas o departamento médico do clube avisou ao craque que a entorse foi leve. Isso aumenta as chances de ele enfrentar o Real Madrid, dia 6 de março, pela Liga dos Campeões.

O PSG só deve se pronunciar sobre a contusão de Neymar na quarta-feira. Nesta terça, porém, o técnico Unay Emery vai conceder entrevista e deverá dar alguns detalhes sobre a situação do jogador. Desde momentos depois da partida, ele tem demonstrado otimismo em relação a poder contar com o jogador.

Neymar torceu o tornozelo direito no domingo, aos 31 minutos do segundo tempo da partida em que o PSG venceu o Olympique de Marselha por 3 a 0, pelo Campeonato Francês. Ele se machucou após pisar em falso em uma disputa de bola.

Assim como o PSG, a assessoria do jogador não dá detalhes do exame feito nesta segunda-feira. Uma ultrassonografia, feita logo depois da partida, constatou que não houve fratura. Mas ainda permanece a suspeita de que o ligamento pode ser sido afetado, uma vez que o PSG não deu detalhes sobre o exame realizado nesta segunda-feira.

Para amigos, o jogador também revelou que está otimista para enfrentar o Real Madrid.