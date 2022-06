Neymar posta em rede social como está o pé lesionado em treino; veja vídeo

Neymar registrou nas redes sociais o estado do seu pé direito, lesionado durante treinamento antes da partida contra a Coréia do Sul, na última quinta feira. Ele chegou a ser dúvida para o Técnico Tite para o amistoso, mas fez tratamento, foi titular e ainda balançou as redes duas vezes na goleda de 5 a 1 contra os sul-coreanos.

Com cara de choro, o atacante da seleção mostrou neste sábado o estado do pé em rede social. Mesmo com hematomas, a espectativa é que Neymar seja titular na partida contra o Japão, na segunda às 7:20 da manhã (horário de Brasília). No confronto com a Coréia do Sul, o atacante do Paris Saint-Germain marcou duas vezes de pênalti. Participou de jogadas importantes e depois deu lugar a Coutinho, que também marcou o dele.

Com os dois gols marcados na partida, Neymar totaliza 73 pela seleção e está há quatro gols de alcançar Pelé, que é o maior artilheiro usando a amarelinha da história. Ele também chegou a 414 gols em toda carreira em jogos oficiais e igualou a marca de Ronaldo Fenômeno.