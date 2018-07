Nilmar avisa que tem 'muito a melhorar', mas comemora estreia pelo Santos

O Santos não teve uma atuação inspirada neste domingo, no empate sem gols com o Coritiba, no Couto Pereira, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, a equipe do técnico Levir Culpi teve algo a comemorar: a estreia de Nilmar.

Oficializado pelo Santos em 10 de julho, o atacante passou as últimas semanas readquirindo a melhor forma física. Levir até declarou na última sexta-feira que Nilmar não tinha condições de estrear, mas acabou relacionando-o após Ricardo Oliveira se machucar no último sábado e ser descartado para o duelo.

Após entrar em campo quase na metade do segundo tempo, no lugar de Kayke, o atacante procurou se movimentar, tentou alguns dribles e até finalizou, mas foi pouco efetivo. E, apesar de reconhecer que pode jogar melhor, Nilmar comemorou o seu retorno aos gramados.

"Feliz por poder voltar a jogar, o que é o mais importante para um profissional, porque fiquei muito tempo parado. O futebol é assim, a oportunidade aparece quando você menos espera. Ainda tenho muito a melhorar. Estou me sentindo bem", comentou o atacante.

Nilmar não atuava desde maio de 2016, quando estava no Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos. Para assinar com o Santos, inclusive, ele passou por avaliação detalhada do departamento médico. E, depois de jogar novamente, o atacante tenta retomar o bom futebol que o fez brilhar em clubes como Internacional, Corinthians e Villarreal.