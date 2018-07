No Rio, Palmeiras tenta primeira vitória como visitante no returno

A ambição do Palmeiras de se manter competitivo no Campeonato Brasileiro e com chance de título passa pela necessidade de encerrar um breve hiato neste domingo, contra o Fluminense, no Rio, a partir das 16h. A equipe de Cuca precisa voltar a vencer fora de casa para não deixar escapar a quarta colocação.

O último triunfo do Palmeiras como visitante foi exatamente no Rio, contra o Botafogo, em 2 de agosto. Desde então, foram duas partidas fora de casa pela competição com dois empates por 1 a 1, com Vasco e Atlético-MG. Em ambos o time paulista abriu vantagem e deixou o adversário igualar.

Como ainda não venceu fora de casa no segundo turno, o Palmeiras quer explorar o possível cansaço do Fluminense para se dar bem. A equipe carioca jogou na quinta-feira em Quito contra a LDU, pela Copa Sul Americana, enquanto os palmeirenses entraram em campo pela última vez na segunda-feira.

"O Fluminense tem desgaste em cima de uma viagem. É uma ligeira vantagem, nada mais. Mas acho que o fato de o Fluminense jogar em casa equipara tudo", afirmou Cuca. Pelas contas do treinador, as cinco rodadas seguintes vão ajudar a definir quais times continuam na briga pelas primeiras posições. O período contempla o confronto direto entre os líderes Corinthians e Grêmio e o encontro entre Palmeiras e o terceiro colocado, o Santos.

A importância da sequência aumentou depois de, na última semana Corinthians, Santos e Botafogo terem sido eliminados de competições internacionais, ficando apenas com o Brasileiro para disputar. "Eu torcia para eles irem um pouco mais à frente para gastarem um pouco mais de energia em outra competição", brincou o treinador.

O Palmeiras só terá uma mudança na formação: o retorno do atacante Willian, que cumpriu suspensão, para a saída de Keno. O zagueiro Juninho, por sua vez, se destacou contra o Coritiba, venceu a disputa com Luan e vai continuar titular. O técnico Abel Braga, do Fluminense, pensa em poupar alguns titulares para recuperar o time depois da viagem ao Equador. A tendência é a equipe ter uma formação mista.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X PALMEIRAS

FLUMINENSE: Julio César; Lucas, Frazan, Nogueira e Marlon; Wendel, Douglas, Orejuela e Gustavo Scarpa; Wellington Silva e Henrique Dourado. Técnico: Abel Braga.

PALMEIRAS: Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Juninho e Egídio; Jean, Tchê Tchê e Moisés; Willian, Dudu e Deyverson. Técnico: Cuca.

Juiz: Anderson Daronco (RS)

Local: Maracanã

Horário: 16h

Na TV: Globo