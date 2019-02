Novorizontino busca empate com Oeste e ocupa 2º lugar do Grupo B

Oeste e Novorizontino ficaram no empate por 2 a 2, nesta segunda-feira, na Arena Barueri, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, após cada time dominar um tempo do confronto.

O empate foi mais comemorado pelo Novorizontino, que viu o adversário abrir 2 a 0 na primeira etapa e retomou a vice-liderança do Grupo B, com oito pontos. Já o Oeste pagou caro por ter recuado na etapa final e se manteve na terceira colocação do Grupo D, com seis pontos.

Apesar do pequeno público na Arena Barueri, o fator casa fez a diferença no primeiro tempo. Logo aos sete minutos, Ronaldo deu lançamento preciso para Matheus Jesus bater de primeira e abrir o placar. O Oeste continuou em cima e ampliou novamente com Matheus Jesus, de cabeça, aos 26. A vantagem poderia ser mais elástica se Vagner não defendesse finalizações perigosas de Maracás e Jheimy.

A etapa final foi totalmente diferente da inicial. O Oeste recuou demais e viu o Novorizontino diminuir aos 19 minutos em chute de fora da área do atacante Cléo Silva. No final, o time visitante pressionou e buscou o empate aos 44, quando Carlinhos aproveitou sobra e finalizou cruzado.

O Oeste volta a campo no próximo sábado, contra o São Caetano, às 19 horas, no Anacleto Campanella, enquanto o Novorizontino recebe o Corinthians no domingo, às 17 horas, no Jorge Ismael de Biasi. Os jogos serão válidos pela sexta rodada.

FICHA TÉCNICA

OESTE 2 X 2 NOVORIZONTINO

OESTE - Matheus Cavichioli; Cicinho, Kanu, Maracás e Alyson; Betinho, Matheus Jesus e Élvis; Roberto (Lídio), Jheimy (Luis Henrique) e Bruno Lopes (Gabriel Vasconcelos). Técnico: Renan Freitas.

NOVORIZONTINO - Vagner; Lucas Ramon, Everton Sena, Flávio Boaventura e Paulinho; Adilson Goiano, Jean Patrick (Elvinho), Murilo Henrique e Pedro Carmona (Felipe Marques); Cléo Silva e Carlos Henrique (Carlinhos). Técnico: Roberto Fonseca.

GOLS - Matheus Jesus aos sete e aos 26 minutos do primeiro tempo; Cléo Silva aos 19 e Carlinhos aos 44 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO - Adriano de Assis Miranda.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Lopes e Matheus Jesus (Oeste); Carlinhos e Jean Patrick (Novorizontino).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri.