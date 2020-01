Novorizontino derrota Água Santa fora e segue 100% no Paulistão

O Novorizontino abriu a segunda rodada do Campeonato Paulista com vitória sobre o Água Santa pelo placar de 2 a 0, neste sábado, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema. De quebra, o clube continuou com 100% de aproveitamento neste início de Estadual.

Com o resultado, vai terminar o sábado na liderança do Grupo B, com seis pontos, contra três de Palmeiras e Sandro André. O Botafogo, em quarto, ainda não pontuou. Já o Água Santa é o lanterna do Grupo A, que conta ainda com Santos, Ponte Preta e Oeste.

O início do jogo em Diadema foi cauteloso. Os times se estudavam dentro de campo. Mandante, o Água Santa resolveu tomar a iniciativa e, em boa trama, chegou no goleiro Oliveira, que defendeu um arremate de Felipe Azevedo. A resposta foi ainda melhor. Aos 18 minutos, Thiago Ribeiro arriscou de longe, Thomazella soltou na trave e Cléo Silva completou para mandar para o fundo das redes.

O Água Santa sentiu o gol e não conseguiu recuperar o ímpeto do início do duelo. Com isso, o jogo passou a ter muitos passes errados de ambos os lados. Em vantagem, o Novorizontino conseguiu demonstrar um pouco mais de tranquilidade, o suficiente para fazer a bola rolar e terminar a etapa final com o placar favorável.

No segundo tempo, o time de Diadema precisou sair em busca do empate. Logo aos seis minutos, Pio cobrou falta, a defesa desviou e Oliveira fez a defesa. Na sequência, foi a vez de Marquinho cruzar para Felipe Azevedo. De cabeça, o atacante errou o alvo.

Discreto na segunda etapa, o Novorizontino foi mais eficaz. Aos 27 minutos, em mais uma boa jogada de Thiago Ribeiro, Danielzinho recebeu sozinho no meio da área e mandou com categoria para ampliar o marcador.

O Água Santa esboçou uma pressão no final, mas ficou na defesa do Novorizontino. Na última chance, Dadá fez a infiltração, mas acabou travado, acabando com qualquer chance do time de Diadema de diminuir.

Na próxima rodada, o Água Santa visita o Santo André na quarta-feira, às 16h30, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Na quinta, às 19h15, o Novorizontino recebe o Red Bull Bragantino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

FICHA TÉCNICA:

ÁGUA SANTA 0 x 2 NOVORIZONTINO

ÁGUA SANTA - Thomazella; Jonathan, Andrés Robles, Walisson Maia e Abner Felipe; Wellington Reis, Pio e Robinho (Luan Dias); Marquinho (Tiago Marques), Felipe Azevedo (Dadá) e Dinei. Técnico: Fernando Marchiori.

NOVORIZONTINO - Oliveira; Celsinho, Bruno Aguiar, Everton Sena e Paulinho; Adilson Goiano, João Pedro (Léo Baiano) e Higor Leite (Danielzinho); Cléo Silva, Felipe Marques e Thiago Ribeiro (Capixaba). Técnico: Roberto Fonseca.

GOLS - Cléo Silva, aos 18 minutos do primeiro tempo. Danielzinho, aos 27 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores.

CARTÕES AMARELOS - Walisson Maia e Wellington Reis (Água Santa).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP).