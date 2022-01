Novorizontino empata com Mirassol e segue sem vencer e marcar gols no Paulistão

O sinal de alerta está ligado no Novorizontino. Na noite deste domingo, no Jorge Ismael de Biasi, o time recebeu o Mirassol pela segunda rodada do Campeonato Paulista e não saiu de um empate sem gols.

Ainda sem balançar as redes, o Novorizontino somou seu primeiro ponto e é o lanterna do Grupo B. Por outro lado, o Mirassol manteve a invencibilidade e, com quatro pontos, está na vice-liderança do Grupo C.

Pressionado pelas duas derrotas, o Novorizontino começou a partida em cima do Mirassol. Léo Tocantins quase marcou gol olímpico logo aos quatro minutos. Depois, Walber assustou em chute de fora da área que passou raspando o travessão. O Mirassol sentia a falta de Camilo, mas foi quem esteve mais perto de marcar.

No contra-ataque puxado por Fabrício Daniel, Luis Oyama bateu de primeira e viu a bola explodir na trave. O rebote sobrou para Zeca, que pegou errado e desperdiçou uma grande oportunidade dentro da pequena área. Giovanni já estava e viu a bola ir parar nas suas mãos.

A etapa final também foi equilibrada com chances para ambos os lados, mas o Novorizontino é quem esteve mais perto de marcar. Léo Baiano recebeu passe dentro da área, dominou no peito e, na hora de finalizar, foi travado por Thalisson Kelven.

Os times entram em campo no meio da semana, pela terceira rodada. O Novorizontino enfrenta a Ponte Preta, na quarta-feira, em Campinas, e o Mirassol joga contra o Guarani, na quinta, em Mirassol.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 0 X 0 MIRASSOL

NOVORIZONTINO - Giovanni; Lucas Mendes (Lucas Ramon), Bruno Aguiar, Wálber e Reverson; João Pedro, Léo Baiano, Marcinho (Cléo Silva) e Danielzinho; Léo Tocantins (Chrigor) e Douglas Baggio (Bruno Silva). Técnico: Léo Condé.

MIRASSOL - Darley; Rodrigo Ferreira, Thalisson Kelven, Rayan e Pará; Luis Oyama, Neto Moura e Rafael Silva; Negueba (Daniel), Zeca e Fabrício Daniel (Fabinho). Técnico: Eduardo Baptista.

ÁRBITRO - Adriano de Assis Miranda.

CARTÕES AMARELOS - Douglas Baggio (Novorizontino); Rodrigo Ferreira, Rayan, Rafael Silva e Neto Moura (Mirassol).

RENDA - R$ 12.000,00.

PÚBLICO - 622 pagantes.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).