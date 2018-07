Oeste e América-MG ficam no empate e perdem chance de encostar no G-4 da Série B

Em um jogo sem grandes emoções, Oeste e América-MG fecharam a oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na noite deste sábado. Diante de pouco mais de mil pessoas na Arena Barueri, não saíram de um empate sem gols e perderam boa chance de encostar no G4 (zona de acesso à elite).

Com o resultado, o Oeste, que iniciou a rodada na nona colocação, caiu para a 13.ª, com 11 pontos, mas está a apenas dois do Santa Cruz, quarto colocado, que horas mais cedo ficou no 0 a 0 com o Internacional. O América está logo atrás da equipe paulista, com dez pontos, em 14.º lugar.

O primeiro tempo deixou muita a desejar em questão de técnica e não serviu para a animar os poucos torcedores presentes na Arena Barueri. Os dois lados tiveram suas chances em certos momentos do jogo, mas nenhum deles conseguiu realmente assustar o adversário. As raras finalizações saíram pela linha de fundo e os goleiros pouco trabalharam.

Depois da monótona etapa inicial, o segundo tempo seguia o mesmo caminho até os 15 minutos, quando o goleiro Rodolfo, do Oeste, finalmente fez a primeira defesa difícil de todo o jogo, espalmando um chute forte e cruzado de Hugo Cabral.

O susto pareceu ter acordado o Oeste. O time se lançou ao ataque e passou a criar boas oportunidades, principalmente com Erick, que levou perigou em duas finalizações. O América conseguiu revidar, mas em nenhum momento o jogo esquentou de vez e o placar ficou intacto até o apito final.

As duas equipes voltam a campo na próxima terça-feira para a disputa da nona rodada. O América-MG recebe o Santa Cruz em Belo Horizonte (MG), às 19h15, no estádio Independência, em Belo Horizonte, enquanto o Oeste vai até Campinas enfrentar o Guarani, às 21h30, no Brinco de Ouro.

FICHA TÉCNICA

OESTE 0 X 0 AMÉRICA-MG

OESTE - Rodolfo; Willian Cordeiro, Joilson, Leandro Amaro e Ricardinho; Lídio, Velicka (Fernando Aguiar) e Júlio César; Alexandro, Danielzinho (Raphael Luz) e Erick (Gabriel Vasconcelos). Técnico: Roberto Cavalo.

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Norberto (Christian Sávio), Messias, Rafael Lima e Ernandes; Zé Ricardo, Willian e Matheusinho (Renan Oliveira); Hugo Cabral, Luan (Gerson Magrão) e Bill. Técnico: Enderson Moreira.

ÁRBITRO - Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Lídio e Alexandro (Oeste); Zé Ricardo e Christian Sávio (Oeste).

RENDA - R$ 7.905,00.

PÚBLICO - 1.106 pagantes.

LOCAL - Arena Barueri, Barueri (SP).