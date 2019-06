Saiba onde assistir Brasil x Jamaica ao vivo pela Copa do Mundo Feminina

A seleção brasileira feminina inicia sua busca pelo inédito título de campeã mundial neste domingo. Comandadas pelo técnico Vadão, as meninas do Brasil enfrentam a Jamaica, às 10h30 (horário de Brasília), em Grenoble, na França, pela primeira rodada da Copa do Mundo Feminina. Confira a tabela do torneio e mais detalhes da competição.

​Brasil x Jamaica terá transmissão ao vivo pela TV Globo, TV Bandeirantes e SporTV (para todo o Brasil). Também é possível assistir ao jogo pelos sites e aplicativos dos canais. E o Estado fará tempo real da partida.

O Brasil está no Grupo C, ao lado da Jamaica, Austrália e Itália. Depois do duelo com as jamaicanas, a equipe estrelada por Marta volta a campo na quinta-feira para encarar a Austrália, às 13h (horário de Brasília) e se despede da fase de grupos na terça-feira da outra semana, dia 18, contra a Itália, às 16h.

Já foram sete edições de Mundial e o Brasil ainda não venceu. O melhor resultado foi um vice-campeonato em 2007, quando perdeu para a Alemanha na decisão.