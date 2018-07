Oswaldo é o sétimo demitido em seis rodadas do Brasileirão

Santos e Atlético-MG abrem a sétima rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, no Independência. As duas equipes estão em pontas distintas da tabela, mas um número que realmente assusta neste início de Brasileirão é o de troca de técnicos.

Em apenas seis jornadas, sete treinadores foram demitidos de seus cargos. A última vítima foi Oswaldo de Oliveira, que ficou cerca de seis meses no Palmeiras e se despede com um aproveitamento bom de 62,37%, sendo 17 vitórias em 31 jogos.

Alguns dos dispensados já estão em novos centros de treinamentos. Por exemplo, Vanderlei Luxemburgo, que saiu do Flamengo e assumiu o Cruzeiro. Em seu lugar, o rubro-negro chamou Cristóvão Borges, que tinha sido demitido do Fluminense ainda no Carioca.

O tricolor, por sua vez, começou o Brasileirão com Ricardo Drubcsky no comando, mas o trocou por Enderson Moreira na segunda rodada. Enderson está em seu terceiro time em 2015, pois já comandou o Santos e o Atlético-PR.

No Sul, Luis Felipe Scolari deixou o Grêmio e o ídolo Roger Machado assumiu o cargo. No Joinville, Hemerson Maria foi substituído por Adilson Baptista. E o Coritiba, nesta segunda-feira, trocou Marquinhos Santos por Ney Franco.

Marcelo Fernandes, técnico do Santos, é cotado como o próximo a fazer parte da estatística. Seu time não tem apresentado a mesma performance do Estadual.

A média de mais de um técnico demitido por rodada não é tão absurda assim para os padrões recentes do futebol brasileiro. Em 2014 e 2013, neste mesmo período do torneio, oito treinadores já tinham perdido o emprego antes da sétima rodada. O boom das demissões também ocorreu em 2010, quando nove tinham caído após sete jogos.