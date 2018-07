Oswaldo mantém confiança em vaga do Atlético-MG na Libertadores

Após o empate do Atlético Mineiro com o Corinthians, por 2 a 2, o técnico Oswaldo de Oliveira admitiu que as chances de buscar a vaga na Copa Libertadores foram reduzidas. Mas manteve a confiança na tentativa de alcançar a classificação na rodada final do Brasileirão, no próximo final de semana.

"É claro que, com o empate, aumenta a dificuldade de conquistar uma vaga, mas vamos buscar até o final e pode ser que a gente consiga. Tem muita coisa para acontecer. Temos que nos preocupar com a nossa recuperação e, em seguida, com a nossa preparação para o próximo jogo", declarou o treinador.

Com o empate no Itaquerão, em São Paulo, o Atlético chegou aos 51 pontos, na 10ª colocação da tabela. Está a dois pontos do Vasco, sétimo colocado e primeiro time dentro da zona de classificação à Libertadores. Mas a distância para a Libertadores poderá aumentar se o Botafogo vencer o Palmeiras, nesta segunda-feira, colocando mais uma equipe na briga pelas últimas vagas.

Apesar do resultado aquém do esperado, diante do campeão antecipado, que entrou em campo sem maiores ambições no domingo, Oswaldo reconheceu que o Atlético teve chances de vitória no Itaquerão.

"Tivemos a chance para vencer e o Corinthians também teve. Qualquer dos dois que tivesse vencido a partida seria com mérito. Foi um jogo muito bom", comentou o técnico, que reservou elogios a Otero, um dos destaques da partida, com um gol e outros belos lances.

"Estou muito satisfeito com o desempenho dele, o mérito é todo dele, é um cara que se empenha muito, não tem limite, está sempre pronto, é aplicadíssimo dentro e fora de campo. É um atleta de muito valor e que atravessa um excelente momento", disse Oswaldo.

Na rodada final, no domingo que vem, o Atlético vai receber o Grêmio no Independência.