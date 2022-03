Pablo Maia festeja o primeiro gol pela equipe profissional do São Paulo

Eleito o melhor jogador em campo, o meio-campista Pablo Maia festejou muito o seu gol, o segundo da virada do São Paulo na vitória sobre o São Bernardo, por 4 a 1, nesta terça-feira, no Morumbi, e o seu primeiro na carreira.

"É uma sensação única de poder fazer meu primeiro gol com essa torcida maravilhosa. Tenho que agradecer a todos da equipe pela entrega", disse o atleta, que acertou um belo chute de fora da área, aos 37 minutos da etapa final.

Novo no elenco profissional e destaque na equipe sub-20 comandada pelo técnico Alex na disputa da Copa São Paulo de Juniores no início do ano, Pablo destaca o bom ambiente dentro do clube para explicar o momento da equipe. "O que tá sendo diferente é a união do grupo, todos muitos felizes."

QUE GOL FOI ESSE?????????? Pablo Maia acertou um foguete e marcou o GOL DO DIA @binancept desta terça-feira! #Paulistão22 #FutebolPaulista pic.twitter.com/F6TZ6YwzYT — Paulistão (@Paulistao) March 23, 2022

A vitória por três gols de diferença colocou pressão sobre os demais adversários. O São Paulo sonha com a possibilidade de disputar o jogo único da semifinal no Morumbi. "Sempre importante decidir em casa, a gente tá trabalhando e quem vier a gente tem que estar focado pra fazer um belo jogo e sair com a vitória", disse o volante.