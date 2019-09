Palmeiras aposta em sequência contra times em baixa para se reerguer

Os próximos cinco jogos na temporada são a esperança para o Palmeiras reagir. Depois de na mesma semana amargar duas derrotas e afundar em uma crise, a equipe terá uma sequência de encontros com adversários da metade de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro para recuperar a tranquilidade e dar confiança ao início de trabalho do novo técnico, Mano Menezes.

LEIA TAMBÉM > Palmeiras faz primeiro treino sob a supervisão do estafe de Mano Menezes

O Palmeiras vai começar a série de compromissos no sábado, contra o Goiás, no Serra Dourada. O time esmeraldino é o 13º colocado. O confronto será o primeiro desde a demissão do técnico Luiz Felipe Scolari, na última segunda-feira. Depois disso será a vez de receber na terça-feira, no Allianz Parque, o Fluminense, 18º lugar, em partida atrasada da 16ª rodada.

A agenda vai continuar com outro confronto dentro de casa, o Cruzeiro, primeiro time fora da zona de rebaixamento neste momento. A partida marcará o reencontro de Mano Menezes com a antiga equipe e vai encerrar o primeiro turno do Brasileiro para as duas equipes. Já no começo do segundo turno, o Palmeiras terá encontro com outros dois times ameaçados pelo rebaixamento.

A abertura da segunda metade da competição será diante do Fortaleza, no Castelão. No primeiro encontro entre as equipes, o Palmeiras venceu por 4 a 0 no Allianz Parque. Depois será a vez de receber no Allianz Parque o CSA. Na partida anterior, os dois clubes ficaram no empate por 1 a 1, em Maceió.

O Palmeiras vive um momento delicado na temporada. Com sete jogos seguidos sem vencer e eliminado da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, a equipe aposta na troca de comando para acabar com a má fase. A sequência de jogos contra adversários teoricamente mais fáceis é ainda um trunfo para Mano ter bons resultados e diminuir o descontentamento de parte da torcida com a sua contratação.