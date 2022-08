Palmeiras desafia tabu diante do Atlético-MG em busca das semifinais da Libertadores

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. No Mineirão, o time alviverde reagiu após estar perdendo por 2 a 0 e conseguiu o empate (2 a 2) que lhe deu sobrevida e deixou o duelo em aberto. Diante do resultado, quem vencer a partida desta noite na capital paulista avançará para as semifinais. Em caso de empate, a disputa de pênaltis será necessária para definir quem enfrentará Athletico-PR ou Estudiantes de La Plata.

Com números desfavoráveis em recentes duelos com o Atlético-MG, o Palmeiras se desafia a romper um tabu que dura sete jogos. Sob o comando de Abel Ferreira, o conjunto palestrino ainda não venceu o time mineiro: foram duas derrotas e cinco empates. A última vez em que os palmeirenses bateram os atleticanos foi em novembro de 2020, por 3 a 0. Na partida em questão, Abel havia acabado de ser contratado e observou o jogo das arquibancadas do Allianz Parque.

Líder do Campeonato Brasileiro e dono da melhor campanha na Libertadores, o Palmeiras não se deixa contagiar pela boa fase, tampouco pela superação demonstrada em Belo Horizonte ao buscar o empate. O mau momento vivido pelo rival mineiro, que ainda não venceu desde o retorno de Cuca, não aumenta as expectativas alviverdes. O elenco palmeirense prega cautela e sabe que o Atlético-MG é um time perigoso e que conta com muita qualidade individual.

A boa notícia para o técnico Abel Ferreira é que sua equipe contará com o reforço do atacante Rony. O maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores, com 18 gols, se recuperou de lesão muscular na coxa e esteve em campo na vitória sobre o Goiás, pelo Brasileirão, no fim de semana.

“A Libertadores é uma competição muito difícil, todos os clubes querem vencer. Acredito que vamos enfrentar no jogo da volta um cenário bem complicado, porque o Atlético-MG vem de uma derrota e vem dar a vida aqui. A gente sabe da importância do jogo para nós e estamos todos muito focados para fazer uma grande partida. Contamos com a força dos nossos torcedores, que possam nos apoiar em todos os minutos, porque, com certeza, vamos buscar o resultado e a classificação”, disse confiante o camisa 10 do Palmeiras.

Resta saber se a comissão técnica portuguesa o escalará como titular ou optará por utilizá-lo no segundo tempo. A decisão passa pela recuperação do bom futebol de Raphael Veiga e pela sequência que o reforço Flaco López tem recebido nas recentes partidas.

No último treinamento antes do jogo com o Atlético-MG, o Palmeiras fez um trabalho de movimentação específica, além de atividades táticas e técnicas de cruzamento e finalização. Os atletas também treinaram cobranças de pênalti. O Palmeiras perdeu suas últimas cinco decisões em penalidades máximas.

LADO ATLETICANO

Do lado do Atlético-MG, Cuca ainda não encontrou a maneira ideal de escalar o time. Nos três jogos desde seu retorno, o técnico perdeu para Inter e Athletico-PR (Brasileirão) e empatou com o Palmeiras (Libertadores). Por isso, o treinador faz questão de empurrar o favoritismo para o lado alviverde, mas espera que mudanças no time surtam efeito no Allianz Parque e que seus comandados possam sair vitoriosos.

“É inquestionável hoje você não dar o favoritismo ao Palmeiras. Por mais que fiquem bravos comigo. O Palmeiras é favorito, tem a faca e o queijo na mão. É o melhor time da Libertadores, o que fez mais pontos, vive um momento mágico, maravilhoso, de bem com a torcida. Vieram aqui, tiveram a fortuna de fazer dois gols em cima da hora e saem favoritos. Nós podemos provar que podemos ser humildes, fazer a nossa parte e esperar no final. Quem sabe acontece uma coisa diferente e a gente possa ganhar”, afirmou Cuca após a derrota para o Athletico-PR, no último domingo.

O Atlético-MG viajou com todo o seu elenco para São Paulo e deixa dúvidas sobre a escalação. O volante Allan pode ganhar a titularidade após cumprir suspensão em Belo Horizonte. Já o lateral-esquerdo Guilherme Arana é dúvida por seguir tratando uma lesão e pode dar lugar a Rubens ou Dodô. O experiente Nacho Fernández aguarda uma oportunidade no meio-campo.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x ATLÉTICO-MG

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo e Zé Rafael; Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony (López). Técnico: Abel Ferreira.

ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Rubens (Dodô ou Guilherme Arana); Allan, Jair (Otávio) e Zaracho; Ademir (Nacho Fernández), Keno e Hulk. Técnico: Cuca.

ÁRBITRO: Wilmar Roldán (COL).

HORÁRIO: 21h30.

LOCAL: Allianz Parque, em São Paulo (SP).

TV: ESPN e Facebook Watch.