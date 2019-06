Palmeiras bate o Avaí e vai passar a Copa América na liderança do Brasileiro

O Palmeiras continua sobrando no Campeonato Brasileiro e vai passar pelo menos mais uma vez na liderança isolada da competição, já que o torneio será paralisado para a disputa da Copa América. Com sobras, os comandados de Felipão venceram o Avaí por 2 a 0 nesta quinta-feira, reassumiu a liderança e fez mais uma vítima no Allianz Parque.

Com o resultado, o time alviverde chegou aos 22 pontos e ultrapassou o Santos, que tem 20 e iniciou o dia na liderança, após derrotar o Corinthians, na quarta-feira. Já o Avaí segue seu martírio na lanterna da competição e a situação do técnico Geninho ficou ainda mais complicada. Há risco dele ser demitido após mais um tropeço.

Antes da bola rolar, homenagens e reforços no Palmeiras. O clube anunciou em suas redes sociais a contratação do meia Ramires, que estava na China. Já no Allianz Parque, a maior parte dos jogadores que fizeram parte da campanha do título da Copa Libertadores de 1999 foram até o gramado para serem saudades pelos torcedores.

Voltando para a atualidade e com uma campanha quase perfeita, diante do lanterna, o Palmeiras saiu com tudo para cima do Avaí e pressionou o time catarinense na maior parte da primeira etapa. Antes da bola rolar, o técnico Luiz Felipe Scolari deu entrevista dizendo que seria um jogo complicado, em razão do adversário ficar recuado e o Palmeiras ser obrigado a propor o jogo. Acertou em cheio no que aconteceu na partida.

O time alviverde martelou de todas as formas para tentar abrir o placar e com pouco espaço na área, arriscou chutes de fora da área. Foi quando apareceu o goleiro Vladimir, ex-Santos, que fez pelo menos duas boas defesas.

Até que aos 31 minutos, não teve jeito. Marcos Rocha lançou para Deyverson que recebeu na grande área e encobriu Vladimir. O bandeira marcou impedimento, mas após quase cinco minutos de paralisação, o árbitro confirmou o gol do atacante.

Com o placar adverso, o Avaí saiu mais para o ataque e mesmo com algumas distrações dos marcadores palmeirenses, a equipe de Geninho não soube aproveitar e abusou do direito de errar passes.

No segundo tempo, os dois treinadores recorreram ao banco de reservas e a partida ficou ainda mais movimentada e um pouco mais equilibrada. Entretanto, a discrepância técnica entre as equipes ainda pesava bastante e o Palmeiras não chegou a passar grandes apuros.

Aos 20, Lucas Lima fez jogada pela direita e rolou para Bruno Henrique acertar um daqueles seus chutes fortes e característicos de fora da área, sem chance para Vladimir. Foi a confirmação de uma vitória que parecia certa desde o início do jogo.

O segundo gol fez o Avaí jogar a toalha na tentativa de surpreender o líder do campeonato, que também parecia satisfeito com o resultado. Assim, os minutos finais foram de muita disputa e poucas chances de gol. E o Palmeiras conquistou mais três pontos e não deu chances para a zebra.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 X 0 AVAÍ

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique (Thiago Santos), Zé Rafael, Lucas Lima (Moisés) e Dudu (Gustavo Scarpa); Deyverson

Técnico: Luiz Felipe Scolari

Avaí: Vladimir; Lourenço, Betão, Kunde e Igor Fernandes; Matheus Barbosa, Pedro Castro (Douglas), Julinho e Gegê (Daniel Amorim); Getúlio (João Paulo) e Caio Paulista

Técnico: Geninho

GOLS: Deyverson, aos 31 minutos do 1º Tempo; e Bruno Henrique, aos 20 do 2º Tempo

CARTÕES AMARELOS: Lucas Lima e Kunde

PÚBLICO: 31.946 pagantes

RENDA: R$ 1.895.478,65

JUIZ: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

LOCAL: Allianz Parque, em São Paulo