Palmeiras: Borja posa com camisa do Barranquilla e Scarpa recebe proposta do Almería

O Palmeiras ainda não anunciou reforços para a próxima temporada. Até agora, o clube alviverde parece mais preocupado em enxugar o elenco. A mais recente saída, ainda não oficializada, é a do atacante Miguel Borja, emprestado ao Junior Barranquilla, da Colômbia.

O jogador já posou nas redes sociais com a camisa do novo clube. Borja assinará contrato de empréstimo até o final de 2020 e terá salários pagos pelo Junior Barranquilla. Também existe uma cláusula dizendo que se o atacante participar de 73% dos jogos ou marcar 23 gols, o time colombiano terá de comprar 50% dos direitos dele, pagando cerca de R$ 17 milhões.

Borja é a contratação mais cara da história do Palmeiras, que investiu US$ 10,5 milhões (R$ 32,5 milhões na época) para comprar o centroavante do Atlético Nacional, da Colômbia. O investimento pelos 70% dos direitos econômicos do jogador foi feito com a ajuda da patrocinadora Crefisa, que terá de receber o valor até o fim de 2023.

Outros dois nomes também estão próximos de trocar de time. O Almería ofereceu 7 milhões de euros (R$ 31,6 milhões) pela contratação do meia Gustavo Scarpa e o Bragantino quer pagar por volta de R$ 27 milhões pelo atacante Arthur, que estava emprestado ao Bahia no Brasileirão.

O Palmeiras não se pronuncia sobre as negociações. O clube passa por uma transformação no comando do futebol. Alexandre Mattos foi demitido e em seu lugar chegou Anderson Barros, que estava no Botafogo. Ele, ao lado do presidente do clube Mauricio Galiotte, e de um comitê estatutário criado nas últimas semanas, serão os responsáveis por montar o elenco.

A ordem é arriscar menos, pois o clube errou muito nas contratações nas últimas janelas. Um reflexo disso é o déficit do clube, que passa dos R$ 40 milhões. Em razão da situação financeira, o momento tem sido mais de saídas do que chegada.

Fernando Prass, Edu Dracena, Henrique Dourado e Thiago Santos já deixaram o clube. Responsável pelo dinheiro das contratações, Leila Pereira, presidente da Crefisa, utilizou as redes sociais para pedir paciência aos torcedores. Ela criou certa polêmica inicialmente ao dizer que o palmeirense estava reclamando demais. Neste domingo, tentou se justificar. Disse que o torcedor tem direito de reclamar e prometeu uma grande temporada em 2020.