Palmeiras consegue registrar novo contrato de Gómez e resolve pendência

O Palmeiras registrou nesta terça-feira o novo contrato do zagueiro Gustavo Gómez e já poderá escalar novamente o paraguaio. O vínculo foi oficializado por volta das 16h no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e encerrou uma pendência de várias semanas de duração. Com essa documentação, o atleta poderá ser escalado novamente e até mesmo defender o time na partida desta quarta-feira, pelo Campeonato Paulista, caso a diretoria consiga fazer os trâmites de inscrição a tempo.

O impasse sobre Gómez teve início neste mês. O jogador não aceitou a proposta feita pelo clube para assinar um contrato efetivo e as negociações tiveram de ser refeitas. O defensor paraguaio chegou à equipe em julho de 2018 inicialmente por empréstimo de um ano. Após esse primeiro período, o clube conseguiu fechar a negociação com o Milan, mas acertou com o defensor que antes de assinatura do vínculo efetivo, haveria mais um ano de empréstimo. Já em julho de 2020, na hora de concluir a tramitação, Gómez e o clube passaram por um impasse sobre as condições salariais.

O problema foi que anteriormente havia sido desenhado no pré-contrato um formato de pagamento com base na cotação do euro naquele momento. Como nos últimos meses a variação cambial interferiu na valorização da moeda, foi preciso o clube e os representantes do jogador buscarem um novo acordo, dentro de uma nova realidade financeira. O acordo foi selado na tarde desta terça-feira e depois encaminhado para oficialização na CBF.

Por causa dessa imbróglio, o jogador não atuou nas partidas contra Corinthians e Água Santa. No entanto, o paraguaio continuou trabalhando normalmente na Academia de Futebol junto com os companheiros. Com o novo acordo assinado, Gómez assegurou víncula com o clube até junho de 2024.