Palmeiras deve vender jogador de 18 anos a clube alemão por R$ 39 milhões

O Palmeiras deve fechar nos próximos dias a venda do lateral-esquerdo Luan Cândido, de 18 anos, para o Red Bull Leipzig, da Alemanha. O jogador revelado nas categorias de base do clube e com passagens pela seleção brasileira sub-17 e sub-20 deve ser negociado por R$ 39 milhões, com a possibilidade de a transferência render até mesmo R$ 43 milhões caso o atleta alcance bônus e metas previstas em contrato.

Dirigentes da equipe alemã estão em São Paulo nesta semana para cuidar dos detalhes finais. Luan tem participado de treinos com o elenco profissional do Palmeiras desde o ano passado, porém não teve chance de estrear. O jogador, no entanto, é presença constante na seleção brasileira de base e participou recentemente do Sul-Americano sub-20, no Chile.

O clube iniciou as tratativas pela venda de Luan em viagem recente do diretor de futebol Alexandre Mattos para a Europa. O Barcelona também mostrava interesse pelo jovem jogador. No entanto, o Red Bull Leipzig conseguiu avançar na negociação e propôs um modelo mais vantajoso de negócio, com o pagamento de maior parte da transferência à vista e ainda a possibilidade de bônus.

O Palmeiras tem a meta de arrecadar neste ano cerca de R$ 50 milhões em venda de jogadores. O valor está estipulado no orçamento do clube e é uma forma de equilibrar as finanças depois de gastos com a renovação de contratos e aumento salarial de jogadores importantes, como Dudu e Bruno Henrique, assim como a compra de reforços na última janela de transferências.

O time alviverde é dono de 70% dos direitos econômicos do jogador. O restante pertence a terceiros. Além de Luan Cândido, outra revelação da base do clube bastante procurada times europeus é o zagueiro Vitão, de 19 anos.