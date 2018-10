Palmeiras empata com Flamengo e mantém vantagem na liderança do Brasileirão

No duelo entre líder e segundo colocado do Brasileirão, deu empate. O Palmeiras visitou o Flamengo e ficou no 1 a 1, mantendo sua vantagem de quatro pontos para o rival na tabela de classificação (63 a 59). O time paulista saiu na frente, mas sofreu a igualdade e conseguiu segurar a pressão rubro-negra no final.

O Palmeiras até que começou bem, mantendo uma marcação forte e tentando incomodar o rival. Mas aos poucos o Flamengo passou a ter o domínio do jogo e chegou inclusive a ter uma posse de bola superior a 70%. O time da casa tentou de várias formas, mas a defesa alviverde estava bem postada e evitava qualquer problema.

Essa postura defensiva contou com as escolhas de Felipão, que optou pelo zagueiro Luan na lateral-direita, dois volantes e um meio de campo com Guerra, Hyoran e Dudu para tentar criar as jogadas. Do outro lado, Dorival apostou nas jogadas pelos lados do campo, a fim de furar o bloqueio adversário.

Aos 34 minutos, parte dos refletores do Maracanã se apagou e isso deu tempo de o Palmeiras se acertar melhor em campo. Aí, além da boa defesa, passou a levar perigo em contra-ataques. A melhor jogada ocorreu no final do período, quando Guerra recebeu um ótimo passe e invadiu a área, mas o auxiliar errou ao marcar impedimento. O jogador chegou a chutar a bola e César fez ótima defesa, mas já não valia mais nada.

Na volta do intervalo, a estratégia de Felipão deu certo em pouco tempo. Em um lançamento de Antônio Carlos, Dudu recebeu em velocidade, tirou Pará da jogada e mandou no canto, abrindo o placar. O Flamengo foi com tudo para tentar o empate, mas parou em duas boas defesas de Weverton, em chutes de Paquetá e Everton Ribeiro.

Só que empurrado pela torcida, o Flamengo chegou ao empate com Marlos Moreno, que não fazia um gol havia 77 partidas, desde junho de 2016. O gol animou o time da casa, que quase virou com Paquetá. O jogador desperdiçou ótima chance quase na marca do pênalti, sozinho, ao mandar por cima do gol.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 x 1 PALMEIRAS

FLAMENGO: César; Pará, Léo Duarte, Réver e Renê; Arão (Diego), Cuéllar e Lucas Paquetá; Everton Ribeiro, Uribe (Geuvânio) e Vitinho (Marlos Moreno). Técnico: Dorival Júnior.

PALMEIRAS: Weverton; Luan (Gustavo Gómez), Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luís; Felipe Melo (Moisés), Thiago Santos, Guerra (Willian), Hyoran e Dudu; Borja. Técnico: Felipão.

Gols: Dudu, aos 5, e Marlos Moreno, aos 35 minutos do 2º tempo.

Juiz: Rafael Traci (PR).

Cartões amarelos: Renê, Marlos Moreno (3º), Thiago Santos, Moisés (3º) e Weverton.

Público: 58.613 pagantes.

Renda: R$ 1.452.823,00.

Local: Maracanã, no Rio.