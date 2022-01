Palmeiras encaminha acerto com volante ex-Grêmio e não fará loucuras por camisa 9

A reapresentação do Palmeiras na quarta-feira foi ofuscada pelas entrevistas do diretor Anderson Barros e da presidente Leila Pereira. Os dois falaram principalmente sobre reforços, o tema mais abordado no time alviverde nas últimas semanas, especialmente pela necessidade de fazer uma boa campanha no Mundial de Clubes, a ser realizado no início de fevereiro, em Abu Dabi. Ambos avisaram que tratam a busca por reforços, especialmente um camisa 9, com responsabilidade financeira.

O Palmeiras já contratou três reforços e varre o mercado em busca de um camisa 9, a prioridade para 2022. Leila Pereira fez uma transmissão ao vivo para interagir com torcedores e reforçou que não fará loucuras para trazer um goleador. A mandatária frisou que não fará nenhum movimento no mercado que prejudique os clube financeiramente.

"Estamos sempre em busca de bons profissionais, os melhores, mas tratamos o assunto com responsabilidade financeira. E os valores são inviáveis para a realidade brasileira. Não vou sacrificar o Palmeiras para pagar um valor incompatível com a realidade brasileira. Quando digo isso não é que não vou investir, vou investir, sempre", afirmou a presidente. Ela avisou que fará mais lives com a desta quarta a fim de manter o torcedor próximo, embora venha sofrendo críticas pelo insucesso, por ora, em viabilizar a chegada de um goleador.

"Não acredito no bom e barato, vocês lembram desta frase e o que aconteceu no passado? Não acredito, futebol é investimento alto. Temos de ser os mais assertivos possíveis. E vou tentar isso de forma correta e responsável", completou, fazendo referência à antiga política do clube de buscar atletas com baixo custo no começo do século sob a gestão de Mustafa Contursi. Essa filosofia virou marca na administração do dirigente.

Leila não dá nomes, mas nos últimos dias foram especulados vários centroavantes no Palmeiras. A diretoria tentou trazer o jovem Yuri Alberto, do Inter, mas esbarrou nos valores altos. Esse empecilho também se aplica a Valentín Castellanos, argentino que se destacou no New York City. Os americanos fazem jogo duro e pedem uma quantia significativa pelo atleta, que já avisou que pretende jogar no futebol europeu.

O brasileiro João Pedro, artilheiro do Cagliari, foi outro camisa 9 avaliado, mas o Palmeiras não fez proposta pelo jogador. Cabe salientar que Luiz Adriano não jogará mais no Palmeiras, que busca interessados pelo centroavante e Willian se transferiu para o Fluminense. Dessa forma, Abel Ferreira tem à sua disposição dois jogadores que atuam no comando de ataque: Deyverson e Rafael Navarro, reforço recém-chegado do Botafogo.

A lateral direita também não se será reforçada, ao menos por ora. Os dirigentes entendem que a posição está bem servida por Marcos Rocha, o titular, e Mayke, que foi elogiado pela atuação na final da Libertadores diante do Flamengo. Foi dele o passe para o primeiro gol, marcado por Raphael Veiga. O clube só trará um novo lateral direito caso se desfaça de um atleta do setor, o que é improvável de acontecer neste momento. Isso significa que Giovanni González, do Peñarol, não vai será contratado.

"Hoje os nossos dois laterais-direitos atendem às nossas expectativas. Podemos lembrar que o Mayke nos atendeu bem na final da Libertadores depois de se recuperar de lesão e o Marcos Rocha foi fundamental na própria Libertadores. A gente entende que está bem servido nessa posição", ressaltou Anderson Barros.

Novo meio-campista

Se não consegue trazer um camisa 9, o Palmeiras irá reforçar seu meio de campo. A diretoria encaminho um acertou com o volante Jailson Siqueira. O atleta se destacou com a camisa do Grêmio, pelo qual foi campeão da Libertadores em 2017, passou pelo Fenerbahçe, da Turquia, e está sem clube depois de conseguir rescindir na Fifa com o Dalian Pro, da China.

O jogador preenche o espaço no elenco deixado por Danilo Barbosa, que não teve seu empréstimo renovado e retornou ao Nice, da França. Jailson não atua há mais de um ano, desde novembro de 2020.

"Não concretizamos o empréstimo do Danilo Barbosa, discutimos com o clube francês pelo seu representante e não conseguimos esta posição. Hoje temos em andamento a contratação de outro atleta, o Jailson. Uma oportunidade de mercado que vinha sendo acompanhada pelo Palmeiras há algum tempo", explicou Anderson Barros.

Abel valorizado

Barros também confirmou que Abel Ferreira recebeu um aumento pelo seu trabalho bem-sucedido no comando do Palmeiras, pelo qual foi bicampeão continental. O vínculo do técnico português não foi ampliado. Permanece com vigência até o fim deste ano, com a possibilidade de renovar o contrato até o fim de 2023.

"O que aconteceu foi o reconhecimento do trabalho desenvolvido por este profissional. Ele nos ajudou e foi fundamental na conquista com todos os atletas e a estrutura que o Palmeiras. Hoje o profissional Abel Ferreira teve um reconhecimento do Palmeiras e o contrato dele segue em vigência, como anteriormente", disse o diretor de futebol.

Abel passou férias em Portugal com a família e retornou na terça-feira ao trabalho. Ele teve nesta quarta o primeiro contato com Leila Pereira desde que ela assumiu a presidência do clube. A empresária afirmou que o português está ciente da postura do clube no mercado e entende a decisões de priorizar atletas jovens com potencial de retorno esportivo e financeiro em vez de medalhões.

"Hoje eu tive conversa pessoalmente com o Abel e foi da melhor forma possível. O Abel está alinhado com nosso posicionamento de responsabilidade, de oxigenação do nosso elenco, de um futebol intenso, com jogadores jovens", falou a dirigente. "O direcionamento é esse, do nosso técnico e estamos totalmente alinhados e focados para o nosso grande desafio no dia 8 e 12 de fevereiro. O foco total é tentarmos o bicampeonato Mundial".