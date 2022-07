Palmeiras joga sem Veron em Belo Horizonte a fim de se manter invicto como visitante

Único invicto como visitante do Brasileirão, o Palmeiras visita o América Mineiro nesta quinta-feira, às 20h, com a ideia de manter essa marca, melhorar ainda mais seus números longe do Allianz Parque e continuar na liderança do torneio nacional. O duelo no Independência, em Belo Horizonte, fecha a 18ª rodada.

O Palmeiras lidera o Brasileirão com 33 pontos. Só perderá a ponta nesta rodada caso tropece na capital mineira e o Atlético vence o Cuiabá fora. Além da primeira colocação, o time alviverde ostenta o melhor ataque e a defesa menos vazada da competição: 28 gols marcados e 12 gols sofridos.

Leia Também Palmeiras está perto de concluir venda de Gabriel Veron ao Porto por R$ 57 milhões

Pouco se falou sobre o jogo nestes dias que antecederam a partida porque a venda de Gabriel Veron ao Porto por 10,2 milhões de euros, um valor considerado baixo, tomou o noticiário. O jovem atacante não estará em campo. Ele viaja nesta quinta a Portugal para assinar contrato com o clube português.

Contrariado com a saída de Veron, Abel perde mais uma opção para o ataque, setor que não tem momentaneamente Rony e Navarro, lesionados. Jorge também está no departamento médico. Por outro lado, o português comemora o fato de poder usar pela primeira vez os atacantes Merentiel e López, únicos reforços que o clube trouxe nesta janela de transferências. Os dois estão regularizados.

Com dores musculares, Piquerez não deve jogar. O garoto Vanderlan, que substituiu o uruguaio nos minutos finais do duelo com o Cuiabá, vive a expectativa de ser titular.

"Me sinto totalmente preparado e muito confiante", afirmou.

"Venho treinando com os meus companheiros e estou entrosado com o grupo. Sinto que eles confiam em mim, assim como a comissão técnica. E trabalho forte todos os dias para isso, para quando as oportunidades aparecerem. É dar o meu melhor e representar bem o Palmeiras".

Ação pela paz

O América-MG jogará vestido com um uniforme especial, todo branco, usado no contexto de uma ação para pedir paz nos estádios. O modelo foi desenvolvido pela Volt Sport, fornecedora de material esportivo do clube em parceria com a End to End, empresa especializada em soluções com expertise em engajamento de fãs.

"Com o retorno dos torcedores aos estádios, observamos o crescimento da violência nas arquibancadas e nos arredores das arenas. Sabemos a força social do América", comentou Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt.

"As partidas da Série A são transmitidas para todo território nacional e diversos países do exterior, o que impulsiona ainda mais a mensagem, demonstrando união entre a Volt, América e patrocinadores pela paz no futebol".

AMÉRICA-MG X PALMEIRAS

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Patric, éder, Luan Patrick e Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho, Matheusinho e Gustavinho; Felipe Azevedo e Henrique. Técnico: Vagner Mancini.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Vanderlan; Zé Rafael, Danilo Raphael Veiga; Scarpa, Dudu e López (Merentiel). Técnico: Abel Ferreira.

Juiz: Braulio da Silva Machado

Horário: 20h

Local: Independência

TV: Premiere