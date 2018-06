Palmeiras faz testes, joga mal e perde para São Caetano na arena

Com dez substituições em comparação ao jogo anterior e experiências táticas fracassadas, um Palmeiras completamente confuso em campo perdeu do São Caetano na noite desta segunda-feira por 1 a 0 em pleno Allianz Parque. Mesmo com boa campanha, o time alviverde chegou ao quarto jogo sem vencer no Campeonato Paulista.

O Palmeiras entrou em campo já classificado às quartas de final graças aos resultados do fim de semana e desobrigado de escalar a força máxima. Dos cinco titulares pendurados, nenhum foi relacionado. O técnico Roger Machado decidiu promover uma série de mudanças antes do clássico com o São Paulo, na quinta-feira, e viu a formação modificada demorar para se organizar em campo.

O time começou o jogo com cinco jogadores que não haviam sido titulares no ano e dois que não haviam atuado por um minuto sequer (Fabiano e Luan). Para completar, a disposição tática foi totalmente nova. Roger armou o Palmeiras sem atacante de referência. O venezuelano Guerra atuava centralizado no setor ofensivo, porém procurava se movimentar bastante para confundir a marcação.

As modificações dificultaram mais para o Palmeiras do que para o adversário. O São Caetano aproveitou a falta de marcação nas laterais e logo aos seis minutos, abriu o placar. Chiquinho aproveitou falha de Fabiano para fazer 1 a 0. Logo depois o segundo gol quase veio. Nocauteado pelas próprias escolhas, a equipe da casa errava passes fáceis e só assustava em bolas paradas. Thiago Santos acertou o travessão após um escanteio.

Impaciente, a torcida vaiava as participações de Fabiano e o lateral errava quase todos os lances. O primeiro tempo poderia ter um prejuízo ainda maior. Roger resolveu mudar no intervalo e colocou Willian para ter um atacante de referência. A equipe melhorou, pressionou bastante, mas não conseguiu criar chances claras de gol.

Roger continuou a inovar. No segundo tempo colocou o meia Moisés, acionado pela segunda vez no ano, e promoveu a estreia de Papagaio, revelação das categorias de base. O Palmeiras mudava, sem corrigir as falhas primárias. Erros de passes, nervosismo e a falta de organização dificultaram a tarefa de salvar o vexame. O Palmeiras desorganizado sucumbiu diante de um São Caetano decidido e competente.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 X 1 SÃO CAETANO

PALMEIRAS: Fernando Prass; Fabiano, Luan, Juninho e Michel Bastos; Thiago Santos, Bruno Henrique e Tchê Tchê (Willian); Scarpa, Guerra (Papagaio) e Keno. Técnico: Roger Machado.

SÃO CAETANO: Helton Leite (Paes); Alex, Sandoval, Max e Bruno Recife; Ferreira, Vinicius Kiss e Diego Rosa; Niltinho (Carlão), Chiquinho e Ermínio (Esley). Técnico: Pintado.

Gol: Chiquinho, aos 6 minutos do primeiro tempo.

Árbitro: Vinícius Furlan

Cartões amarelos: Esley, Moisés, Paes, Alex, Scarpa

Público: 22.597 torcedores

Renda: R$ 1.176.356

Local: Allianz Parque, em São Paulo