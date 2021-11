Palmeiras poupa jogadores e chama garotos da base para o duelo contra Cuiabá

Após conquistar o título da Copa Libertadores da América ao bater o Flamengo, por 2 a 1, no estádio Centenário, no último sábado, o Palmeiras enfrentará o Cuiabá na próxima terça-feira, às 22h, na Arena Pantanal, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, com um time alternativo. Abel Ferreira e sua comissão técnica deram folga para a grande maioria dos jogadores que estiveram no Uruguai.

Dos jogadores relacionados para enfrentar o Cuiabá, apenas oito estavam com o Palmeiras na final da Libertadores. São eles: o goleiro Vinícius Silvestre, os laterais Gabriel Menino e Victor Luis, os zagueiros Renan e Kuscevic, o meia Matheus Fernandes, além dos atacantes Gabriel Veron e Wesley.

Leia Também Palmeiras encara Al Ahly ou Monterrey no Mundial de Clubes da Fifa em fevereiro

Os demais atletas que estarão em Cuiabá são das categorias de base da equipe alviverde. Ainda sem definir seu futuro no comando do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira também viajará e comandará o clube da beira do gramado. Ainda existe a possibilidade do treinador ganhar férias antecipadas da diretoria.

Com isso, a expectativa é que o Palmeiras entre em campo com a seguinte formação: Vinícius Silvestre; Gabriel Menino, Kuscevic, Renan e Victor Luis; Matheus Fernandes, Fabinho e Pedro Bicalho; Gabriel Veron, Wesley e Gabriel Silva.

A lista de Abel Ferreira conta ainda com jogadores que sequer estrearam pela equipe principal, a exemplo do goleiro Mateus, do zagueiro Lucas Freitas, e dos atacantes Kevin e Vitor Hugo, alguns podem entrar em algum momento durante a partida.

Focado na Libertadores, o Palmeiras vem de uma série negativa de quatro tropeços consecutivos no Brasileirão. O time alviverde é o terceiro colocado, com 59 pontos, atrás apenas de Atlético Mineiro (78) e Flamengo (67).