Palmeiras quer mais reforços, mas espera reduzir elenco para 2018

O planejamento do Palmeiras consiste em ter um elenco para 2018 com 31 jogadores, sendo quatro deles goleiros. No momento, porém, são 36 jogadores que deverão se apresentar ao técnico Roger Machado no início do ano, sem contar possíveis novos reforços. Três jogadores já sabem que dificilmente ficarão no clube.

São os casos do lateral-direito Fabiano, do meia Hyoran e do atacante Róger Guedes. Os três devem ser utilizados como moeda de troca em possíveis negociações ou até mesmo serem vendidos. Além disso, outros três reforços podem chegar nos próximos dias.

O lateral-direito Rafinha, do Bayern de Munique-ALE, o meia Gustavo Scarpa e o atacante Ricardo Goulart ainda podem chegar e aumentar o elenco. Em relação ao time desta temporada, cinco jogadores que estavam emprestados deverão ser aproveitados, pelo menos no início do trabalho de Roger. Casos do zagueiro Thiago Martins, do lateral João Pedro, o lateral-esquerdo Victor Luis, o meia Allione e o atacante Artur.

Além disso, chegaram o goleiro Weverton, o zagueiro Emerson Santos, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa e o meia Lucas Lima. Por enquanto, o clube já acertou as saídas do goleiro Vinícius Silvestre (Ponte Preta), do lateral-esquerdo Egídio (Cruzeiro), o volante Arouca (Atlético-MG) e o atacante Erik (Atlético-MG).