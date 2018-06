Palmeiras se reapresenta sem Mina, Guerra e Borja para a pré-temporada

O elenco do Palmeiras começou nesta quarta-feira o trabalho na pré-temporada. Dos 34 jogadores à disposição atualmente do técnico Roger Machado, três não se apresentaram. O zagueiro colombiano Mina, o meia venezuelano Guerra e o atacante colombiano Borja passaram as férias fora do Brasil e foram liberados pelo clube para retornarem apenas nos próximos dias. O time terá a estreia oficial no próximo dia 18, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, contra o Santo André, pelo Campeonato Paulista.

Mina e Borja estão na Colômbia e se apresentam apenas nesta sexta-feira. Já Guerra, que passa férias em Caracas, na Venezuela, avisou a diretoria que não conseguiu voo para retornar e tem previsão de chegada apenas nos próximos dias. Nestes primeiros dias, portanto, a equipe trabalhará com 31 atletas.

O grupo iniciou a pré-temporada com exames cardiológicos realizados pela equipe do hospital Sírio-Libanês, testes físicos e conversas. Entre as novidades, estiveram na Academia de Futebol os reforços Emerson Santos, Weverton, Lucas Lima, Diogo Barbosa e Marcos Rocha. Também retornaram atletas que estavam emprestados a outras equipes como o lateral-esquerdo Victor Luís, o zagueiro Thiago Martins e o meia argentino Allione.

O plantel, porém, deve ter modificações. A diretoria quer trabalhar com 31 jogadores. A tendência é Thiago Martins ser novamente negociado para empréstimo. O lateral-direito Fabiano é outro que também pode sair para se apresentar a outro time.

Confira o elenco do Palmeiras para a pré-temporada:

Goleiros - Fernando Prass, Jailson, Weverton e Fuzato

Zagueiros - Emerson Santos, Edu Dracena, Antonio Carlos, Thiago Martins, Pedrão, Luan, Juninho e Mina (apresentação nesta sexta-feira)

Laterais - Mayke, Marcos Rocha, Fabiano, Diogo Barbosa e Victor Luis

Meio-campistas - Felipe Melo, Michel Bastos, Jean, Bruno Henrique, Thiago Santos, Tchê Tchê, Moisés, Lucas Lima, Allione, Hyoran e Guerra (apresentação nos próximos dias)

Atacantes - Dudu, Keno, Willian, Deyverson, Artur e Borja (apresentação nesta sexta-feira)