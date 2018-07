Palmeiras tem oito jogadores pendurados no Campeonato Brasileiro

O Palmeiras vai enfrentar o Vitória nesta quarta-feira com uma preocupação a mais além do resultado positivo fora de casa. O time tem vários jogadores pendurados com dois cartões amarelos e eles vão atuar cientes de que, em caso de nova punição, não poderão jogar contra o Flamengo, no domingo, no Allianz Parque.

A lista de jogadores pendurados é enorme: o goleiro Fernando Prass, o volante Felipe Melo, os atacantes Dudu, Keno e Róger Guedes, o zagueiro Edu Dracena e o meia Tchê Tchê. Até o jovem volante Gabriel Furtado, de apenas 17 anos, está no grupo de atletas com dois cartões amarelos no Campeonato Brasileiro.

"A gente vem pensando jogo a jogo e ninguém se poupa ou pensa em não entrar em dividida para não ser suspenso. Caso aconteça, temos um elenco com grandes jogadores e independentemente se alguém ficar suspenso, quem entrar vai dar conta do recado", apostou o meia Tchê Tchê.

Na quarta posição no Campeonato Brasileiro com 54 pontos, oito atrás do líder Corinthians, o Palmeiras ainda tem uma expectativa de manter a perseguição ao rival até o fim do torneio. Para Tchê Tchê, o discurso tem de continuar sendo de permanecer no G-4. "A gente vem citando nos últimos dias que nosso principal objetivo é esse", afirmou, sobre a vaga na Copa Libertadores do próximo ano.