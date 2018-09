Palmeiras treina em Santiago e aguarda por reforços no Recife

Um dia depois de vencer por 2 a 0 o Colo-Colo, no Chile, pelo confronto de ida das quartas de final da Copa Libertadores, o Palmeiras iniciou a preparação para o próximo compromisso. Os atletas realizaram nesta sexta-feira em Santiago um treino leve no próprio hotel antes de embarcar no voo rumo ao Recife, onde no domingo enfrenta o Sport, pelo Campeonato Brasileiro.

Quem foi titular no Chile, fez atividades mais leves no hotel e cuidou da recuperação física. Já os reservas, tiveram de fazer trabalhos mais intensos. O elenco está com 21 atletas no Chile e tem previsão de desembarque no Recife por volta das 22h40 desta sexta-feira. Os jogadores vão realizar um treino na capital pernambucana no sábado, antes do jogo com o Sport.

O técnico Luiz Felipe Scolari aguarda para este compromisso a chegada de mais jogadores. O atacante Deyverson e o volante Felipe Melo, que cumpriram suspensão contra o Colo-Colo, ficaram em São Paulo e devem se juntar ao grupo. A mesma situação é a do zagueiro Luan. Em recuperação de lesão na panturrilha, ele pode ser a novidade caso se recuperar.

Do Recife o Palmeiras não retornará para São Paulo. O elenco vai viajar diretamente para Belo Horizonte, onde na quarta-feira enfrenta o Cruzeiro, pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. Na ida, no Allianz Parque, a equipe alviverde perdeu por 1 a 0.