Patrick culpa 'apagão' por derrota do Internacional para o Sport

A derrota de virada, por 2 a 1, para o Sport, na Ilha do Retiro, impediu que o Internacional assumisse a liderança do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o meia Patrick, com passagem pelo clube pernambucano, reconheceu a atuação abaixo da média do time e creditou o resultado a um apagão no segundo tempo.

"Nós desligamos. Acho que cometemos erros bobos em parte da partida e isso acabou pesando. Eles fizeram o gol e se empolgaram com a torcida e cresceram ainda mais", analisou.

O jogador ainda ressaltou a importância de recuperação na próxima partida, na qual o Inter receberá o São Paulo, um dos adversários diretos na briga pela liderança do Brasileirão. "Perdemos um jogo que não deveríamos perder. Agora é levantar a cabeça porque temos mais um jogo importante em casa e temos que nos recuperar bem para fazer um grande jogo no Beira-Rio", concluiu.

Com a derrota, o Inter segue com 53 pontos, na segunda colocação, enquanto o líder Palmeiras, com a mesma pontuação e seis gols a mais de saldo, enfrenta o próprio São Paulo, que está com um ponto a menos, nesse sábado, no Morumbi. O time também poderá ser ultrapassado neste sábado pelo Grêmio, que soma 50.