Paulistão tem Corinthians já classificado e grupo do Palmeiras embolado

A vitória do São Paulo, nesta segunda-feira, acabou ajudando um dos seus maiores rivais. Além dos tricolores, o Corinthians também comemorou o gol de Jonathan Calleri no apagar das luzes em Diadema. O motivo: a derrota do Água Santa classificou matematicamente o clube do Parque São Jorge para a próxima fase do Paulistão.

O Corinthians lidera o Grupo A com 17 pontos. O Guarani é o segundo, com dez. A Inter de Limeira, 3ª colocada com oito pontos, até pode alcançar o time alvinegro na pontuação, mas acabaria ficando em desvantagem no critério de desempate. O Água Santa, lanterna da chave com sete pontos, não conseguiria nem ao menos empatar.

A equipe de Vitor Pereira, que ainda nem assumiu de fato o comando da equipe, ainda tem mais quatro jogos para disputar no Paulistão antes das quartas de final: São Paulo (dia 5), Ponte Preta (dia 12), Palmeiras (dia 17) e Novorizontino (dia 20).

GRUPO C EMBOLADO

Por mais que esteja invicto no Paulistão, o Palmeiras está com o farol de alerta ligado. A equipe alviverde lidera o Grupo C com 17 pontos, mas a diferença para o lanterna da chave é de apenas três pontos. O Mirassol soma 16 pontos, enquanto o Botafogo-SP tem 15 e o Ituano tem 14.

Abel Ferreira, entretanto, tem outra preocupação mais urgente. O Palmeiras encara o Athletico-PR nesta quarta-feira no Allianz Parque pela segunda partida da final da Recopa Sul-Americana. O primeiro encontro acabou em 2 a 2.

No Paulistão, o Palmeiras ainda tem pela frente: o Guarani, o Santos, o Red Bull Bragantino e o São Paulo. Na rodada deste final de semana, dois rivais do time alviverde conquistaram resultados positivos, enquanto que o Mirassol empatou com a Ponte Preta. O Botafogo-SP venceu o São Bernardo e o Ituano derrotou a Ferroviária.