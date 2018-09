Paysandu confirma acerto com João Brigatti, ex-técnico da Ponte Preta

João Brigatti é o novo técnico do Paysandu para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube oficializou o acerto e confirmou que o treinador viaja para Sorocaba, no interior de São Paulo, para assistir o jogo contra o São Bento, marcado para as 20h30 desta terça-feira, no estádio Walter Ribeiro, pela 25ª rodada. Para este jogo, o auxiliar Ailton Costa vai comandar o time paraense de forma interina.

Até então auxiliar na Ponte Preta, ele assumiu o time como técnico interino no início de junho, após a demissão de Doriva, e ganhou espaço para mostrar o seu serviço. Em 17 jogos foram sete vitórias, seis empates e apenas quatro derrotas, aproveitamento de quase 53%. Mesmo com bons números, a direção do time de Campinas optou por contratar Marcelo Chamusca no último domingo.

A chegada do novo técnico minou a sequência de Brigatti, que preferiu deixar a Ponte Preta. Livre no mercado, ele teve caminho tranquilo para acertar com o Paysandu. "Estou indo para Belém de coração aberto, muito feliz com esse acerto. O Paysandu é um time grande, com uma grande estrutura e não pode estar nessa situação. Estou bastante otimista, mas claro que sempre com muita humildade e pés no chão para iniciar esse novo desafio", avaliou.

O novo treinador vai ser apresentado na quarta-feira, no retorno do time a Belém (PA), após o jogo contra o São Bento, na noite desta terça. Ele deve estrear na sexta-feira contra o Avaí, às 18 horas na Curuzu. Na sua comissão técnica vai ser auxiliado por Alex Nassif e Aílton Costa.