Barcelona manda olheiros para ver Pedrinho, o 'novo Ronaldinho Gaúcho', no Mineirão

O atacante Pedrinho está na mira do Barcelona já algum tempo, mas o interesse do clube espanhol pelo jogador do Corinthians parece aumentar a cada dia. Nesta quarta-feira, olheiros da equipe catalã estarão no estádio do Mineirão para acompanhar o duelo entre Cruzeiro x Corinthians, válido pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil.

A informação foi divulgada pelo jornal espanhol "Sport" e confirmada pelo Estado. O veículo aponta que Pedrinho, de 20 anos, é visto com bons olhos pelo Barcelona e, como os europeus gostam de fazer, os compara ao astro Ronaldinho Gaúcho. Mas a viagem dos olheiros até o Mineirão pode ser em vão, já que Pedrinho deve iniciar no banco de reservas e não há certeza de que ele entrará no decorrer da partida.

Segundo o jornal, Ramon Planes, dirigente do Barcelona é quem encabeça a equipe que está no Brasil. O empresário André Cury, que representa o clube espanhol no Brasil, é quem ajuda com informações do jogador, que já teve seu nome especulado em diversos clubes, inclusive em times da China.

Cruzeiro x Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h45, no Mineirão. Ambos entraram nas oitavas de final da competição. O Cruzeiro, quando jogou em casa, conseguiu dois empates e uma derrota. Marcou três gols e sofreu quatro. O Corinthians tem uma vitória e dois empates na casa do adversário. Marcou um gol e ainda não foi vazado.