Pedro lamenta chances perdidas, mas comemora vitória do 'coletivo' do Flamengo

Não foi por falta de oportunidades que Pedro passou em branco na goleada do Flamengo sobre o Volta Redonda por 4 a 1, na noite deste sábado, no Maracanã. O atacante lamentou as chances perdidas, mas fez questão de valorizar o trabalho coletivo rubro-negro.

"Tem dia que a bola não entra. Mas, como sempre falo, o mais importante é o coletivo. Fizemos um belo jogo. Sempre bom estar vencendo. Temos um elenco de qualidade e toda a competição que a gente entrar vai ser para vencer", disse Pedro.

Diferentemente do seu companheiro, Vitinho balançou as redes do Maracanã neste sábado, marcando o quarto gol do Flamengo. O camisa 11 comemorou o bom início de temporada, com cinco gols em 14 partidas, superando os números de 2020. "Graças a Deus, eu tenho aproveitado as oportunidades, tenho trabalhado muito para isso. Fico feliz em fazer o que eu mais amo e ajudar o Flamengo a vencer, que é o mais importante", destacou Vitinho.

O adversário do Flamengo na final do Campeonato Carioca será conhecido neste domingo, quando Fluminense e Portuguesa se enfrentam no Maracanã depois de empatarem em 1 a 1 o jogo de ida, no estádio Luso-Brasileiro.

Antes, porém, o Flamengo tem pela frente o Unión La Calera-CHI, na terça-feira, no Chile, pela quarta rodada da Copa Libertadores. O time rubro-negro é o líder do Grupo G, com 100% de aproveitamento: nove pontos em três jogos.