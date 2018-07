Pelo Twitter, Santos confirma acerto com meia costarriquenho Bryan Ruiz

O Santos confirmou nesta quarta-feira a contratação do meio-campista Bryan Ruiz, de 32 anos. O costarriquenho assinou contrato por duas temporadas, um dia depois de ter sido aprovado nos exames médicos.

A oficialização do acerto com o jogador foi feita pelo Twitter do clube alvinegro, que postou três símbolos: uma bandeira da Costa Rica, um aperto de mão e o desenho de um papel com um lápis. O jogador chega ao Santos depois de disputar a Copa do Mundo Rússia. O time costa-riquenho esteve no grupo do Brasil e foi eliminada na primeira fase, após duas derrotas e um empate.

Bryan Ruiz tem vasta experiência. Atuou por Alajuelense, da Costa Rica, Gent, da Bélgica, Twente e PSV, ambos da Holanda, Fulham, da Inglaterra, e seu último time foi o Sporting, de Portugal. Os portugueses descartaram o jogador para a próxima temporada e ele estava sem vínculo. Antes de fechar com o Santos, o costarriquenho esperou propostas da Europa, mas não foram efetivadas.

A tendência é que o costarriquenho seja titular do Santos, pois o clube tem tido dificuldade de encontrar um meia para atuar com a camisa 10 desde a saída de Lucas Lima, contratado pelo Palmeiras em novembro do ano passado.

Bryan Ruiz é o segundo reforço que o Santos anuncia na semana. O paraguaio Derlis González já havia sido confirmado na terça-feira. Não pelo Santos, mas por seu pai, Pablo González, que disse à "Rádio AM 1080", do Paraguai, que seu filho e o clube paulista já têm acerto verbal e o acordo com o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, também estava adiantado. Faltariam apenas "últimos detalhes".