Peñarol x Fluminense: onde assistir ao vivo ao jogo pela Libertadores

Peñarol e Fluminense iniciam nesta terça-feira a disputa por uma vaga para as quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida será realizada às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Campeón Del Siglo, em Montevideu, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição. A volta está marcada para o dia 30, no Maracanã.

Peñarol x Fluminense terá transmissão exclusiva do canal de streaming DAZN. O Estado fará tempo real da partida.

Na próxima fase, o classificado deste confronto vai enfrentar quem passar do duelo entre Corinthians e Montevideo Wanderers, do Uruguai.

O Fluminense estreou na Sul-Americana contra o Antofagasta, do Chile. O time carioca empatou no primeiro jogo por 0 a 0 e depois venceu por 2 a 1. Na segunda fase, o Tricolor carioca goleou o Atlético Nacional por 4 a 1 e depois perdeu por 1 a 0.

O Peñarol estreou na segunda fase com um empate por 1 a 1 com o Deportivo Cali e depois derrotou a equipe colombiana por 2 a 0, no Uruguai.